Amici 19, durissimo scontro Timor vs Celentano: “Non te lo puoi permettere, non fare il professorino con me che faccio questo da 20 anni”

Siamo ad Amici 19, è in corso una gara tra Javier e Valentin. Il duello si fa abbastanza duro, i due si sfidano a colpi di puro talento ed è davvero difficile giudicare. Due stili di danza diversi, sì, ma entrambi hanno in comune una bravura che sembra fuori dal normale. I ballerini, quest’oggi, diventano oggetto di scontro tra due professori di danza: Timor Steffens ed Alessandra Celentano. Ma cos’è successo di così clamoroso? I due non se le sono mandate a dire. Conosciamo il carattere dei professori: entrambi sono molto schietti e diretti. La Celentano era dalla parte di Javier, voleva assolutamente che lui entrasse a far parte della scuola di Amici. Timor Steffens, invece, sostiene la tesi di Natalia Titova, secondo cui la Celentano predilige i ballerini di danza classica. Ne viene fuori uno scontro durissimo.

Amici 2019 | Scontro durissimo tra Celentano e Timor Steffens

Come detto, tra i due professori scaturisce uno scontro durissimo. Non ci sono mezzi termini, con Alessandra Celentano che si scaglia contro tutti. “Non fare il professore con me, io sto in questa scuola da 20 anni”, questo il suo attacco nei confronti di Timor che, a quel punto, controbatte: “Forse è proprio perché sei in questa scuola da tutto questo tempo che non ti rendi conto più del mondo che è fuori”.

A questo punto, lo scontro diventa sempre più acceso, con Alessandra Celentano che incalza: “Questa non è solo una scuola, è principalmente una gara. Questi ragazzi gareggiano tutti i giorni qua dentro. Non venire a fare il maestrino con me perché non te lo puoi neanche permettere”. Maria De Filippi prova ad intervenire ed a placare gli animi. Al termine del battibecco, Timor Steffens propone di far entrare entrambi aggiungendo un banco alla classe. “Questa mi sembra un’ottima idea”, commenta la Celentano.