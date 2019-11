Antonella Clerici a ‘Tali e Quali’, è successo durante la pubblicità: ‘beccata’

Antonella Clerici, giudice d’onore a ‘Tali e Quali Show’, è stata ‘beccata’ durante lo spazio pubblicitario; le foto su Instagram, non lasciano dubbi

Antonella Clerici, è certamente una delle conduttrici Rai, più amate di sempre, uno dei pilastri dell’emittente, ha lasciato la conduzione de ‘La Prova del Cuoco’ in modo del tutto inaspettato, qualche anno fa. Dopo tanto dispiacere, la conduttrice, è in trattativa con la Rai, per poter tornare al proprio posto. Antonella Clarici proprio in Rai, è tornata come giudice d’onore, in prima serata, a ‘Tali e Quali show‘, e proprio durante la pubblicità, è stata ‘beccata’ a fare altro, in alcune foto. Vediamo insieme cos’è successo.

Antonella Clerici, ‘beccata’ durante la pubblicità di ‘Tali e Quali show’

Antonella Clerici, è amatissima dal pubblico televisivo Italiano, che la segue con amore e ammirazione, anche sui suoi profili social, come Instagram! Antonella ieri sera, è stata scelta come giudice d’onore per il ‘Tali e Quali show’, puntata dedicata, agli imitatori nip. Ciò significa che le imitazioni portate sul palco, erano interpretate da imitatori non professionisti, lontani dal mondo dello spettacolo. Come giudici insieme alla Clerici, erano presenti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. La bionda conduttrice, durante una delle pubblicità, è stata beccata in alcune foto, a rifarsi il trucco, come si può ben vedere qui sotto…

La Clerici, ironica come sempre, ha pubblicato lo scatto, senza problemi, mostrando le sue assistenti, intente a sistemarle i capelli e il rossetto. Certo, con la folta chioma bionda che possiede, sembra più che normale, che si faccia curare. Radiosa e simpaticissima, è apparsa più in forma che mai e ha sfoggiato il suo sorriso migliore, durante tutta la puntata. Non ci resta che sfogliare la sua gallery Instgram, per ripercorrere la serata e vedere il suo look!