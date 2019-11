Chi è Antonio Albanese: carriera, vita privata e il precedente lavoro che non ti aspetteresti, di uno degli attori comici più amati in Italia

Antonio Albanese è uno dei cabarettisti e attori comici, più amati nel panorama cinematografico italiano. Antonio è conosciuto principalmente per i suoi personaggi di ‘Cetto La Qualunque’. Attivissimo sia in teatro, che al cinema ha nel suo repertorio un’infinita lista di personaggi, che nel corso degli anni, l’hanno reso celebre. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera, la vita privata e il precedente lavoro che nessuno si aspetterebbe.

Antonio Albanese nasce ad Olgiate, in provincia di Lecco, il 10 ottobre del 1964 ed è un regista, cabarettista, attore comico e scrittore, nato da genitori di umili origini. Inizia a muovere i primi passi nel mondo delle radio private locali, negli anni 80, dove conduce un programma intitolato ‘Magic Moment’, dedicato alla musica rock. Successivamente, si scrive alla scuola d’arte drammatica ‘Paolo Grassi’ di Milano, dove si diploma nel 1991. Successivamente, inizia ad esibirsi nei piccoli teatri, con i suoi spettacoli da cabarettista, ma la vera svolta nella vita di Antonio Albanese avviene con la trasmissione ‘Mai dire gol‘, condotta dalla Gialappa’s band. Qui, con una serie di personaggi davvero esilaranti, inizia a riscuotere un discreto successo. Gli anni successivi, li dedica agli spettacoli di cinema e teatro, tra 2004 e 2005 lavora di nuovo al fianco della Gialappa’s Band in ‘Mai dire domenica’ e ‘Mai dire lunedì’, condotto questa volta però dal mago Forest. Ed è proprio in questi programmi che diventa celebre con il personaggio di: Pier Peter, economista innamorato del calciatore Gennaro Gattuso. Ricordiamo la sua interpretazione fissa a ‘Che tempo che fa’, di Cetto La Qualunque e Ministro della paura. I primi passi sul grande schermo li muove però nel 1996, con ‘L’uomo d’acqua dolce’, diretto e interpretato da lui stesso. Nel ’99 partecipa al film ‘La fame e la sete’, ma è nel 2005 che raggiunge la popolarità al cinema con il film di Pupi Avati ‘La seconda notte di nozze’, in cui recita con Katia Ricciarelli. Nel 2007 lo vediamo al fianco di Margherita Buy in ‘Giorni e nuvole’ e nel 2009 al fianco di Kim Rossi Stuart in ‘Questioni di cuore’. Nel gennaio del 2011 esce il suo primo film ‘Qualunquemente’, che abbatte molti record al botteghino e l’anno successivo è nuovamente al cinema con ‘Tutto tutto niente niente’. Nel 2016 lo vediamo al fianco di Carlo Verdone in ‘L’abbiamo fatta grossa’ e nel 2017 come co-protagonista insieme a Paola Cortellesi nei film ‘Mamma o papà’ e ‘Come un gatto in tangenziale’, che si rivela un vero e proprio successo al botteghino. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Antonio Albanese è stato sposato una prima volta, nei primi anni di carriera televisiva, e ha avuto una figlia di nome Beatrice. In seguito al divorzio si è legato sentimentalmente a Maria Maddalena Gnudi, figlia dell’ex presidente Enel, Piero Gnudi, con cui ha avuto un secondo figlio Leonardo. Abbastanza attivo sui social questo è il suo profilo ufficiale Instagram. Piccola curiosità sull’attore… prima di avere successo nel mondo dello spettacolo, era operaio in una fabbrica e su uno dei polsi, porta una cicatrice, dovuta a un piccolo incidente sul lavoro.