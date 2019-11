“Aurora Ramazzotti condurrà Sanremo”: se lo dice Tiziano Ferro…

“Aurora Ramazzotti, quando condurrà Sanremo”: se lo dice Tiziano Ferro… insomma, dobbiamo considerarla una profezia?

Aurora Ramazzotti è sempre stata una ragazza audace, sorridente, solare, simpatica. Beh, che sia simpatica o meno non è un dato oggettivo, questo è certo. Come tutti i personaggi pubblici, anche lei può essere amata oppure no. E’ oggettivo, invece, quel talento nascosto che viene fuori ogni volta che deve ‘comunicare’. Quello c’è, e per quanto possa essere stato nascosto, adesso, pare proprio che Aurora lo stia tirando fuori per farsi notare. Per poter dire: ‘ci sono anch’io’ e non perché è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Insomma, quel talento sta venendo fuori pian piano. Soprattutto da quando ha cominciato a lavorare in radio. Se ne sono accorti un po’ tutti e Tiziano Ferro, anche.

“Aurora Ramazzotti, quando andrà a Sanremo…”: Tiziano Ferro la ‘incorona’

Ce n’è di strada da percorrere. Le basi ci sono, certo, ma è ovvio che ci sia ancora molto da lavorare e da migliorare. Tuttavia, Tiziano Ferro ha voluto dedicare delle bellissime ed emozionanti parole ad Aurora Ramazzotti in un post su Instagram:

Ecco il suo messaggio: “La sconfinata bellezza interiore e (CHIARAMENTE) non solo. E poi quel talento che brilla, da subito! E quando condurrà Sanremo io dirò: l’ho conosciuta che era alta mezzo metro, passò a salutarmi col papà nel camerino al Forum”.

Tiziano Ferro si può senz’altro considerare un ‘big’ della musica italiana. Per cui, se una dichiarazione del genere la fa lui… insomma, possiamo anche concedere ad Aurora il lusso di emozionarsi per qualche secondo e crederci. Sì, anche di crederci. Fino ad ora, a parte qualche ‘maldestro’ episodio, come quello in cui pubblicò su Instagram il numero telefonico della mamma, non si è mai registrato alcunché di spiacevole sul suo conto. Sembra tagliata per essere una comunicatrice, una donna dello spettacolo. Una di quelle che possono dare tanto al mondo della televisione e per questo non possiamo che augurarci che la ‘profezia’ di Tiziano Ferro si avveri.