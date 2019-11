Aurora Ramazzotti parla del rapporto con mamma Michelle, e si lascia andare a delle incredibili dichiarazioni: “Mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere”

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono ormai un po’ di anni, che si è affacciata al mondo dello spettacolo, come i genitori, e c’è da dire che ne sta facendo di strada. La ragazza impegnatissima lavorativamente, non perde occasione, per poter trascorrere del tempo con gli amati genitori, e volare dal compagno a Londra. E proprio nei giorni scorsi, tra un impegno e l’altro, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio2, in merito al rapporto coi i genitori e il fidanzato. Proprio per mamma Michelle, si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti.

Aurora Ramazzotti e le dichiarazioni su mamma Michelle e papà Eros

Aurora Ramazzotti, come si può notare dai social, è legatissima ai genitori, come dichiara spessissimo, sia sui social, che nelle interviste. In un’intervista a ‘Radio 2’, Aurora Ramazzotti ha ironizzato sul rapporto che ha con mamma Michelle, e papà Eros, la ragazza, infatti, ha dichiarato che la mamma è un vero e proprio “generale svizzero”,e se all’inizio poteva essere un problema, questo ha fatto sì, che lei avesse un buon indirizzo. La ragazza ha ammesso infatti che spesso avrebbe potuto intraprendere delle strade sbagliate, e che mamma Michelle ha sempre avuto la lucidità di riportarla sulla retta via. Come lei stessa ha dichiarato: “Lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere“. Anche con papà Eros ha trovato grande complicità nel corso degli anni, e spiega che, come tutti i padri con le figlie femmine, la tratta come una principessa. Ha poi continuato paragonando, scherzosamente, il papà al poliziotto, buono tra i due genitori. Aurora come dichiarato anche in precedenza, che attualmente vive sotto scorta, a causa delle minacce ricevute tempo a dietro insieme alla mamma. Ha poi tenuto a precisare che a volte si è sentita dire di essere una ‘persona raccomandata’, proprio per il cognome che porta, ma le sue parole stupiscono tutti, infatti ha dichiarato: “Chiunque può essere raccomandato. Nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono“. Le ultime parole dell’intervista sono poi dedicate al fidanzato Tommaso Cerza, con cui vive un rapporto a distanza che dura ormai da tre anni. Lui infatti vive a Londra, e lei tra i vari impegni lavorativi, fa di tutto per poter passare del tempo insieme. E spiega, come sia importante, soprattutto all’inizio di una relazione, lottare per una storia, ed è proprio questo a dare un valore aggiunto alla vita della coppia.