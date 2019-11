Nella puntata odierna di Tu si que Vales, Belen Rodriguez è stata protagonista di una clamoroso colpo di scena: ecco cosa è accaduto.

Sapevamo che la sesta puntata di Tu si que Vales sarebbe stata imperdibile. E così è stato. Come tutti gli altri appuntamenti del programma, anche quello che sta andando in onda in questi istanti è davvero strepitoso. E, soprattutto, ricco di colpi di scena. A partire, dall‘outfit sfoggiato da Maria De Filippi. Ma non solo. Perché, pochissimi istanti fa, anche Belen Rodriguez è stata la protagonista di un episodio davvero molto ‘particolare’. Pensate, l’argentina ha completamente perso il controllo. Decidendo, così, di abbandonare lo studio inaspettatamente. Ma cosa è realmente accaduto? Siete curiosi di scoprirlo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez a Tu si que Vales, clamoroso colpo di scena: abbandona lo studio

Non perde mai occasione di poter incantare ed ‘impressionare’ i suoi telespettatori, Tu si que Vales. Lo fa, ormai, da diversi anni. Lo sta continuando a fare in queste ultime settimane. E lo ha fatto anche questa sera. È proprio nel corso della puntata che sta andando in onda in questi istanti che l’appuntamento con lo show del sabato sera sta regalando dei momenti davvero unici. In primis, Belen Rodriguez. Pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, la showgirl argentina è stata protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Pensate, ad un certo punto della puntata, la modella si è alzata dalla sua postazione. Ed ha abbandonato lo studio. Sapete perché? Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, prima di un’esibizione davvero ‘paurosa’, la Rodriguez ha perso completamente il controllo. E visibilmente terrorizzata da quanto sarebbe potuto accadere da lì a poco ha esclamato: “Io me ne vado”. Ovviamente, ‘l’allarme’ è subito rientrato. Tu si que vales non sarebbe lo stesso senza di lei, ammettiamolo. Per questo, terminata l’esibizione, Belen è ritornata al suo posto di sempre.