Belen Rodriguez, le storie Instagram in sottoveste sono a dir poco ‘bollenti’: la trasparenza dell’abitino mostra qualcosa di ‘troppo’, fan in delirio.

Belen Rodriguez è davvero una ‘bomba’, c’è poco da dire. La showgirl argentina è sempre bellissima, in qualunque outfit e con qualsiasi look. Da quando è tornata insieme al suo Stefano De Martino, con il quale le cose sembrano procedere a gonfie vele, è ancora più raggiante. I due si sono concessi da poco una lussuosa vacanza in un meraviglioso resort alle Maldive e sono davvero uniti e affiatati, come dimostrano anche sui social. Poco fa la bella conduttrice ha fatto impazzire tutti con un video pubblicato nelle storie Instagram, in cui indossa solo una sottoveste, che tra l’altro ha una trasparenza e mostra qualcosa di ‘troppo’: ecco le immagini mozzafiato, che hanno mandato in delirio i fan.

Belen Rodriguez, il video ‘bollente’ su Instagram: la sottoveste è trasparente, si vede ‘troppo’

Belen Rodriguez ha pubblicato poco fa delle storie Instagram direttamente dal divano di casa sua, nelle quali indossa solo una sottoveste color carne. L’argentina è stesa e si inquadra fino alla pancia, in primo piano dunque c’è il suo decolleté mozzafiato. Nel video, Belu ‘dialoga’ con i fan, ringraziandoli per aver partecipato in tanti alla prima giornata del ‘sister market’, iniziativa a scopo benefico organizzata dalle sorelle Rodriguez, appunto Belen e Cecilia, che hanno messo in vendita gli abiti e gli accessori che non utilizzano più, per aiutare l’Ospedale Pediatrico di Monza.

Mentre Belen ringrazia i fan per essere accorsi in tanti a conoscere lei e Cecilia e per aver fatto tanti begli acquisti al mercatino, gli occhi non possono che cadere sul suo decolleté, anche perché la sottoveste è di un tessuto molto sottile, dunque quasi trasparente, e mostra qualcosa di ‘troppo’. Giudicate voi stessi!

