Chiara Nasti, la foto è mozzafiato: spacco vertiginoso e top minuscolo, Instagram diventa ‘infuocato’ e i fan impazziscono per l’influencer.

Chiara NAsti è senza alcun dubbio una delle influencer del momento. Seguitissima sui social, dove pubblica quasi ogni momento della sua vita quotidiana, la bella napoletana incanta spesso e volentieri i followers con i suoi scatti da urlo, che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato. Anche per lei, così come per tutti personaggi famosi, non mancano le critiche, ma Chiara è sempre molto schietta e risponde per le rime a chi la insulta o la giudica in maniera negativa. Più di ogni cosa, però, Chiara è davvero bellissima, e poco fa ha infiammato Instagram con uno scatto a dir poco da capogiro: nella foto, infatti, l’influencer ha un outfit molto ‘audace’, con uno spacco vertiginoso e un top minuscolo, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Vediamolo insieme!

Chiara Nasti infiamma Instagram: top minuscolo e spacco vertiginoso, fan in delirio

Chiara Nasti ha un fisico mozzafiato, e questa non è certo una novità. La bella influencer mosta spesso sui social la sua sensualità e lo ha fatto anche poco fa, con un post che ha avuto un grandissimo successo tra i suoi followers. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Chiara indossa un completo a dir poco ‘audace’, con una gonna dallo spacco vertiginoso e un top minuscolo, che nonostante la manica lunga, ha una scollatura particolarmente profonda, e mette ben in evidenza il suo decolleté esplosivo.

La foto, però, contiene un ‘dettaglio’ che non è passato inosservato ad alcuni fan e che le è costato una critica anche abbastanza diretta. Chiara, infatti, indossa delle calze nere velate e al piede porta dei sandali dal tacco vertiginoso. Proprio la scelta di indossare le calze con le scarpe aperte non è piaciuta a tutti, come si legge in alcuni commenti.