Sapete proprio tutto di Dario Ballantini? Ecco cosa occorre sapere sull’inviato di Striscia, a partire dall’età, carriera e vita privata.

Oggi, sabato 23 Novembre, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Puntata che, come anticipato in un nostro articolo, sembra essere davvero imperdibile. Così come le settimane precedenti, anche in questa puntata saranno ospiti dei personaggi televisivi davvero pazzeschi. A partire, quindi, da Vittorio Grigolo, Vittoria Puccini. Fino a Dario Ballantini, l’inviato di Striscia la Notizia. Ecco. A proposito di lui, sapete proprio tutto sul famoso e noto imitatore? No? Beh, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Vi racconteremo ogni minima cosa su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera. Fino alla sua vita privata.

Chi è Dario Ballantini: età, carriera ed imitazioni dell’inviato di Striscia

È noto al pubblico italiano nel ruolo di inviato di Striscia la Notizia. È proprio nel famoso tg satirico di Antonio Ricci che Dario Ballantini è conosciuto per le sue numerose e strepitose imitazioni. Tuttavia, prima di passare in rassegna quelle più memorabili, cerchiamo di ripercorrere, passo dopo passo, la sua biografia e carriera. Dario è nato a Livorno il 13 ottobre del 1964. La sua più grande passione, sin da subito, si dimostra essere per il mondo del cabaret. Ed, infatti, dopo diversi anni di gavetta in questo mondo, arriva il suo primo debutto televisivo. Era l’anno 1993 quando il buon Ballantini entra a far parte del cast di Ciao Gente del grande Corrado. Da quel momento la sua carriera è tutta in ascesa. Oltre ad essere una presenza fissa di Striscia, il livornese prende parte a diversi eventi mondani, feste e chi ne ha più ne metta. Ma, badate bene, non nei suoi panni, bensì in panni di personaggi celebri. È proprio questa, infatti, la sua più grandi passione. Di imitazioni se ne contano davvero tantissime, ma tutte sono memorabili. A partire, da quella di Ignazio La Russa, Matteo Salvini, Bruno Vespa. Fino a terminare, poi, con quella di Angelino Alfano, Nanni Moretti, Donald Trump e tanti altri ancora.

Oltre ad un essere un abile imitatore, Dario è anche un appassionato di arte. Negli anni precedenti, infatti, è stato autore di diverse sculture di bronzo. Che, a quanto pare, sono state apprezzate da tantissimi suoi colleghi. Ma non è finita qui. Impossibile non citare, infatti, le sue comparse cinematografiche. Si ricordano, infatti, i suoi ruolo in Manuale D’Amore 3 e La prima cosa bella. Senza considerare, infine, il suo ruolo nella serie televisiva Carabinieri.

La vita privata dell’imitatore: moglie e figli

Sembra che Dario sia una persona abbastanza riservata nella sua vita privata. Anche su sul profilo Instagram, infatti, l’imitatore non è solito condividere foto che appartengono alla sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che è sposato nel 1994 con Cristina. E che è padre di tre splendidi figli.