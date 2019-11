Elettra Lamborghini senza biancheria: deve ‘censurare’ l’immagine così…Ecco le stories che hanno infiammato Instagram.

Sul web, è una vera e propria star. Bella, prorompente, senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini sa sempre come far impazzire i suoi followers di Instagram. Ben 4,7 milioni di fan seguono quotidianamente le avventure della sexy cantante, che proprio qualche ora fa ha mostrato su Instagram il suo nuovo look. Elettra ha detto addio ai capelli lunghi e scuri, mostrandosi con un nuovo taglio, tinta di biondo. Ma, poco fa, la Lamborghini ha atturato nuovamente l’attenzione del suo pubblico. In alcune stories apparse sul suo profilo, Elettra racconta ai fan alcuni dettagli sul make up indossato quella sera. Durante il racconto, però, Elettra è nuda! Proprio così, niente biancheria per la bella ereditiera, che per censurare le immagini utilizza un metodo molto ‘particolare’. Diamo un’occhiata alle immagini.

Elettra Lamborghini senza biancheria su Instragram: deve ‘censurare’ l’immagine con una scritta

Di modi per censurare immagini di nudo ne abbiamo visti tanti sul web. Ma Elettra Lamborghini è stata decisamente originale nelle sue ultime Instagram Stories. La bellissima ex coach di The Voice of Italy ha registrato alcuni video per i fan che non sono passati inosservati. Il motivo? Nelle stories Elettra non indossa il reggiseno, e il suo décolleté sarebbe totalmente in vista se non fosse per una scritta. Proprio così, per censurare l’immagine, la Lamborghini utilizza una frase, in cui descrive esattamente la funzione della scritta. Ecco lo screen della story:

Un metodo decisamente originale per coprirsi le sue notevoli forme. Ed Elettra rivela tutto ai suoi fedeli followers, dimostrando la sua solita ironia. Che dire, mai banale la Lamborghini! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete.