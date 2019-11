Elodie si mostra senza trucco: il suo look colpisce tutti, pioggia di commenti per la cantante

Elodie si mostra senza trucco su Instagram: la cantante come non l’avete mai vista, tutti rimangono colpiti dal suo look, pioggia di commenti per lei.

Elodie è sicuramente una delle cantanti del momento. L’ex protagonista di Amici è ormai un’artista affermata e di grande successo, e le sue ultime canzoni sono state dei veri e propri tormentoni, e ultimamamente anche la sua vita privata è finita sotto i riflettori per il fidanzamento con il rapper Marracash, che procede a gonfie vele, come confermano anche le foto che i due pubblicano di tanto in tanto sui social. Poco fa Elodie, che è molto attiva su Instagram, si è mostrata senza trucco, con un look molto ‘particolare’, che ha scaturito una vera e propria pioggia di commenti: ecco come cambia la cantante senza trucco.

Elodie senza trucco su Instagram: ecco il cambiamento della cantante, look ‘particolare’

Elodie è un personaggio davvero particolare. Oltre a essere un’artista e una cantante di grande successo, è anche una bellissima ragazza, dalla sensualità particolarmente spiccata, che piace molto al pubblico maschile. Poco fa la cantante ha stupito tutti pubblicando una foto in cui è completamente senza trucco. L’avete mai vista così? Ecco la foto che ha lasciato tutti senza parole.

‘Senza trucco. Senza paura’, recita la didascalia dello scatto, che ha colpito non solo per il dettaglio del trucco, che tra l’altro non è molto rilevante vista la bellezza di Elodie anche in versione acqua e sapone, ma anche per l‘outfit davvero stravagante di Elodie, che indossa un mini abito rosso scintillante con le calze fucsia e un paio di scarpe zebrate. Un accostamento di colori davvero insolito, che ha scatenato i commenti dei fan, oltre un migliaio, alcuni dei quali anche molto divertenti.