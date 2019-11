Giulia Provvedi stuzzica i fan: l’intimo in pizzo lascia poco spazio all’immaginazione; diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Insieme alla sorella Silvia, Giulia Provvedi forma il duo de Le Donatella, le sorelle gemelle più amate della tv. Prima a X Factor, poi a L’Isola dei famosi, infine al Grande Fratello Vip. Le Donatella si sono fatte conoscere ed apprezzare pubblicamente con la partecipazione a vari reality, ma è sui social che le due gemelle amano tenersi in contatto coi fan. In particolare su Instagram, dove le sorelle Provvedi hanno un profilo in comune, che riempiono con foto e video delle loro giornate. Poco fa, è stata la gemella bionda a fare impazzire i fan. Giulia si è mostrata in intimo, total black, in uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i followers. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Giulia Provvedi infiamma Instagram: la foto in intimo fa impazzire i followers

La simpatia è il loro punto di forza, ma Giulia e Silvia Provvedi fanno impazzire i fan anche grazie alla loro bellezza. E, in particolare, è la bionda Giulia ad aver alzato la temperatura su Instagram nelle ultime ore. Come? Con una foto che non è passata inosservata. Giulia indossa un completino intimo nero che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata:

Giulia è decisamente irresistibile, nell’ultimo scatto apparso sul profilo ufficiale de Le Donatella. Uno scatto il cui la gemella bionda, che dopo un tira e molla è tornata insieme al portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, indossa un completino nero che lascia intravedere un po’ troppo. Nel post, Giulia è intenta a sponsorizzare un prodotto da bere, ma gli occhi dei followers sono caduti su ben altro! La Donatella ha fatto girare la testa ai suoi fan. E voi, cosa aspettare a seguire su Instagram le sorelle più ‘pazze’ della tv? Non ve ne pentirete!