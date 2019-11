Chi è Giusi Ferreri: vita privata, carriera e età della cantante

Scopriamo qualcosa in più sulla fantastica Giusy Ferreri: vita privata, carriera ed età della cantante scoperta grazie a X-Factor

Giusy Ferreri è una delle prime cantanti uscite dal talent show di XFactor. La donna ha ormai una carriera avviata e di successo, ed è amatissima dai fan italiani, con la sua voce particolarissima, è sempre riuscita a conquistarsi il favore del pubblico. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e la carriera.

Giusy Ferreri: età, carriera e vita privata

Giusy Ferreri,nome d’arte di Giuseppa Gaetana Ferrari, nasce a Palermo il 18 aprile del 1979, ed è una cantante Italiana. Nasce da papà Alessandro e mamma Teresa e in tenera età si trasferisce con loro e il fratello Michele, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove trascorrerà sia l’infanzia che l’adolescenza. Frequenta il liceo ‘Salvatore Quasimodo’ di Magenta e si avvicina la musica sin dalla tenera età, partecipando a molti concorsi canori. All’età di 14 anni decide di iscriversi a dei corsi di canto, chitarra e pianoforte, e i primi passi nel mondo della musica inizia a muoversi già nel 1998, cantando per alcuni gruppi musicali in dei piccoli Club. Ma è nel 2002 che firma il suo primo contratto discografico, con la ‘Warner Music Italy‘, che porterà avanti fin nel 2006, anno in cui produce il brano ‘Party‘, dalle sonorità dance Pop, scartato però alle selezioni di ‘Sanremo nuove proposte’ nel 2005. Nonostante la delusione di non essere stata ammessa, porta avanti un contratto con la ‘Sony Music’ e nel frattempo si mantiene lavorando come cassiera per l’Esselunga. Nel 2008 partecipa alla prima edizione di ‘X-Factor’, dove viene notata da Simona Ventura e Cristiano Malgioglio, ed è proprio il palco di XFactor a lanciarla nel mondo della musica, con ‘Non ti scordar di me’, con le musiche di Tiziano Ferro. In poco tempo, il brano raggiunge il primo posto della top singoli in Italia, e riceve il disco d’oro, grazie alle vendite e alle prenotazioni, diventando poi triplo disco di platino. Successivamente il singolo ‘Novembre’, surclassa di gran lunga ‘Non ti scordar di me’ e anticipa l’uscita del disco Gaetana, prodotto interamente da Tiziano Ferro. Il disco vende oltre 490.000 copie e riceve la certificazione Platino, portando la Ferreri in Tour. Ricordiamo che la Ferreri con l’album ‘Gaetana’ è stata la prima e unica cantante femminile italiana, ad aver ottenuto l’European Border Breakers Awards. Nel febbraio del 2011 partecipa alla 61esima edizione del Festival di Sanremo, con il ‘Mare immenso’ e si classifica Decima. Il brano precede l’album ‘Il mio universo’, che però non ottiene lo stesso successo dei gli album precedenti. In seguito la cantante rimana lontano dalle scene per un po’ di tempo, per lavorare alla creazione dell’album ‘L’attesa’, insieme a Linda Perry ed Ermal Meta. Nel 2013 attraverso il tg1 Fabio Fazio, conferma la presenza della cantante al Festival di Sanremo 2014, con ‘Ti porto a cena con me’ e ‘L’amore possiede il bene’ arrivando al nono posto. Il 2015 risulta il ritorno al successo della cantante, con ‘Roma-Bangkok’ insieme a Baby K, la canzone riceve il disco di diamante, e ha raggiunto la prima posizione della top singoli, diventando il singolo italiano più venduto sul territorio dal 2010. Successivamente, pubblica anche il brano ‘Volevo te’, altro grandissimo successo della cantante. Nel 2017 partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo, con ‘Fa talmente male’, eliminato durante la semifinale. Anche in questo caso il brano anticipa l’uscita del quinto album ‘Girotondo’, da cui sono stati estratti ‘Partiti adesso’ e ‘L’amore mi perseguita’, due grandissimi successi. Nel 2018 entra nel cast di Amici di Maria De Filippi e partecipa come ospite al Festival di Sanremo, duettando con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ne ‘Il segreto del tempo’ e a maggio del 2018 pubblica il singolo ‘Amore e Capoeira’, realizzato con Takagi e Ketra, che riceve 5 dischi di platino. Altro grandissimo successo della cantante è ‘Jambo’, pubblicato nel 2019 sempre con Takagi e Ketra, vincitore di un altro premio SIAE (il primo l’ha vinto per ‘Amore e Capoeira’). Della sua vita privata sappiamo che all’età di 21 anni ha subito 2 interventi a causa di alcuni problemi cardiaci, fortunatamente la cantante si ristabilisce completamente tornando a condurre una vita normalissima. Dal 2008 sappiamo che è fidanzata con Andrea Bonomo, dal quale ha avuto una figlia Beatrice, nata il 10 settembre del 2017.