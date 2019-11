Aurora Ramazzotti sarà una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi? La giovane ragazza ha svelato tutto la verità sulla vicenda.

Non ha bisogno di presentazioni, Aurora Ramazzotti. Anche se figlia di Michelle Hunziker e del celebre cantante Eros, la giovane ragazza è riuscita a farsi strada nella carriera artistica. Attualmente impegnata alla conduzione di un programma radiofonico, Aurora vanta di un successo davvero spropositato. Non soltanto a ‘livello’ social, dove su Instagram conta un numero spropositato di followers, ma anche dal punto di vista lavorativo. È proprio per questo motivo che più volte si è parlato di una sua presunta partecipazione a L’isola dei Famosi. Ecco. È davvero così? A svelare la verità è la diretta interessata. Che, in una recente intervista per TPI, ha raccontato per quale motivo è stata ‘costretta’ a rinunciarvi.

Aurora Ramazzotti dice ‘no’ a L’Isola dei Famosi: svelato l’incredibile motivo

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è pronta a ripartire. Assodato che alla conduzione sia stata confermata nuovamente la presenza di Alessia Marcuzzi, come naufraghi, invece, chi verrà reclutato? In alcuni nostri articoli, vi abbiamo parlato di alcune candidature provenienti dal mondo di Uomini e Donne. Gli altri, invece? Vi piacerebbe se a prendervi parte vi fosse Aurora Ramazzotti? Ecco. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros potrebbe mai partecipare all’adventure reality di Canale 5? Ad esprimersi al riguardo è stata la ragazza stessa nel corso del programma Mai Dire Talk. A distanza di mesi, però, giunge tutta la verità. In una recente intervista a TPI, Aurora si è completamente confessata senza giri di parole. Spiegando anche per quale motivo è praticamente impossibile che lei possa partecipare a tale reality. Stando a quanto trapela dal sito web, sembrerebbe che la giovane Ramazzotti abbia l’alluce valgo. Ed è proprio per questo motivo che non può assolutamente togliere le scarpe.