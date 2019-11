Matilde Gioli infiamma Instagram: la camicia si apre, lo zoom sulla scollatura fa impazzire i fan. Ecco il video che non è passato inosservato.

Per tutti è Matilde Gioli, ma il suo vero nome è Matilde Lojacono. La trentenne dagli occhi color mare è una delle attrici più apprezzate del momento. Di recente, possiamo ammirare la sua straordinaria bellezza nello spot televisivo di Olaz, brand del quale è ambassador. Ma Ma Matilde incanta tutti anche sui social. In particolare, su Instagram, il social network più frequentato dai vip. Ebbene, sul suo profilo ufficiale è apparso un video che non è passato inosservato. Il motivo? Matilde è decisamente sensuale: la camicia si apre un po’ troppo e lo zoom sul décolleté rende tutto più ‘audace’. Diamo un’occhiata.

Matilde Gioli infiamma Instagram: la camicia si apre, si vede un po’ ‘troppo’

Insieme all’ex tronista Nilufar Addati e a Nina Sophie Rima, Matilde Gioli è il nuovo volto della campagna mediatica #Fearless di Olaz. Una campagna che mira ad esaltare la bellezza naturale delle donne. Una bellezza proprio come quella di Matilde, che poco fa ha letteralmente mandato in tilt Instagram col video pubblicato sul suo profilo ufficiale. Guardare per credere:

Un video che non è passato inosservato, quello della bellissima Matilde. Che è decisamente sensuale nelle immagini postate su Instagram. La camicetta si apre un po’ troppo, lasciando intravedere la scollatura dell’attrice. Lo zoom proprio lì, poi, rende il video ancora più bollente. Il post, in poco tempo, ha scatenato i commenti dei fan. Migliaglia di cuoricini e commenti hanno invaso il video di Matilde. E, tra i commenti, è spuntato un cuoricino di una fan speciale: si tratta di Emma Marrone, che su Instagram è col nickname ‘realbrown’. Non vi resta che seguire la bellissima Matilde!