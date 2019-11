Oroscopo del weekend 23-24 novembre: i segni fortunati

Oroscopo 23-24 novembre 2019: i segni fortunati per amore e relazioni sociali in questo fine settimana.

Inizia oggi un nuovo weekend e nonostante ci siano piogge in agguato anche piuttosto importanti è tempo di scoprire quali sono i segni zodiacali che per questo fine settimana saranno fortunati e quali invece no. Chi troverà l’amore? Ariete? Vergine? Scorpione? Vediamolo insieme.

Segni zodiacali fortunati nel weekend

Quali sono i segni fortunati del weekend? Ecco tutto quello che c’è da sapere: