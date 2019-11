Addio a Paola Vinciguerra, la psicologa della televisione: oggi si terranno i funerali

La psicologa delle televisione italiana Paola Vinciguerra è venuta a mancare giovedì scorso: oggi, però, si terranno i funerali.

Una notizia davvero triste: Paola Vinciguerra è morta. Ebbene si. La nota e famosa psicologa e terapeuta della televisione italiana è venuta tristemente a mancare. A dare l’annuncio è la sua famiglia. Con un post sull’account ufficiale della donna su Facebook, i suoi sostenitori hanno appresa il tragico evento. Si è spenta nel pomeriggio di giovedì 21 Novembre. Ma soltanto ieri, come dicevamo, è stata diffusa la notizia. È proprio per questo motivo che numerosi e, soprattutto, repentini sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi. In particolare, Marco Liorni. Che, tramite un post Instagram, ha voluto dare un ultimo saluto alla sua collega.

Paola Vinciguerra è morta: oggi si terranno i funerali

È venuta a mancare giovedì scorso, Paola Vinciguerra. Eppure, soltanto ieri la sua famiglia ne ha diffuso la notizia. La psicologa della tv aveva 68 anni. Ed era famosa per il suo spiccato interesse per fenomeni quali ansia e depressione. Senza considerare, poi, i suoi interventi contro la ludopatia e cyber bullismo. Ecco. Sono proprio queste le tematiche su cui dibatteva in diverse occasioni di cui è stata ampiamente protagonista in alcuni salotti televisivi e non. Tra cui, La Vita in Diretta. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia, Marco Liorni ha voluto concederle un ultimo saluto su Instagram. “Ciao Paola, ti ho voluto bene”, scrive il conduttore:

Tuttavia, come scritto dalla nota dei familiari su Faceboook, oggi si terranno i funerali. Alle ore 11 di oggi, sabato 23 Novembre, presso la Chiesa di San Giacchino, nel quartiere Prati, a Roma, si celebrerà la sacra funzione. A differenza della camera ardente. Che verrà allestita all’interno della clinica Quisisana.

