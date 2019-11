Vittoria Puccini, Il Processo: cast, data di inizio, puntate e trama, cosa sapere sulla nuova fiction presentata a Verissimo.

Tra gli ospiti di questa puntata di Verissimo c’è Vittoria Puccini. La bellissima attrice famosa, tra le altre cose, anche per Elisa di Rivombrosa, racconta a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, tutto su Elena Guerra, il personaggio che sta per interpretare. Arriva infatti su Canale 5 una nuova fiction thriller intitolata Il Processo che vede come protagonista proprio Vittoria Puccini nei panni di Elena Guerra. L’attrice così racconta tutto di questo ruolo, ma la domanda che tutti si fanno riguarda la trama de Il Processo e quando andrà in onda la prima puntata.

Quando comincia Il Processo su Canale 5?

La prima puntata de Il Processo, andrà in onda il 29 novembre 2019. Venerdì sera alle 21,15 l’appuntamento è quindi su Canale 5 con Vittoria Puccini in queste vesti così particolari.

Trama e cast de Il Processo con Vittoria Puccini

Vediamo ora la trama de Il Processo. I canali di Mediaset lo annunciano con una frase: “La verità non esiste. È quella cosa finta che viene costruita in aula”. Si tratta di una frase detta da Ruggero Barone, Francesco Scianna, nel tentativo di far stare tranquilla la sua cliente una donna accusata di aver ucciso Angelica, una ragazza di 17 anni. Il Processo ha quindi una trama che scivola subito nel thriller. Prodotta da Lucky Red questa fiction parla di un progesso in cui l’avvocato Barone si scontra con Elena Guerra, Vittoria Puccini. Una donna pazzesca e un pm super preciso che prenderà questo caso molto a cuore. La guerra in aula tra i due personaggi principali si fa via via sempre più forte perché la verità deve venire fuori. Purtroppo però sarà una di quelle battaglie senza esclusioni di colpi al punto tale che l’avvocato Barone scoprirà un segreto della vita personale di Elena e, senza scrupoli alcuni, deciderà di usarlo contro di lei. Otto puntate de Il Processo che vi terranno quindi col fiato sospeso.