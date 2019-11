Rudy Zerbi ha parlato di suo padre: si tratta di un doloroso retroscena sulla sua vita che ha rivelato in un’intervista a Verissimo

Rudy Zerbi ha raccontato, non molto tempo fa, di essere venuto a conoscenza di essere figlio di Davide Mengacci, in un’intervista a Verissimo. Un retroscena abbastanza complicato da raccontare. Rudy non ha mai nascosto di aver trascorso momenti di grande rabbia. Rabbia che, poi, ha sfogato tra le pareti più intime della sua interiorità. Sì, perché non ha mai reagito male col suo padre naturale. Non ha mai giudicato, Rudy. “Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto”.

Rudy Zerbi, come ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci

Aveva 30 anni, Rudy Zerbi. Sua madre scoprì di avere un male incurabile e di essere prossima alla morte. Non voleva andarsene senza aver rivelato a suo figlio, Rudy, la verità. Una verità che fa male, molto male. Il conduttore di Radio Dee Jay, nonché giudice e prof di Amici, ha sempre amato l’arte e quando è venuto a sapere del suo padre biologico ha capito anche quello che poteva essere il motivo. Ce l’aveva nel sangue. Ma il suo papà è quello che l’ha cresciuto. E’ riuscito a costruire un buon rapporto col suo padre biologico, Davide Mengacci, ma ha specificato: “Ho perdonato, ma mio padre è un altro: ho imparato che i figli sono di chi li cresce, per questo mio papà è Giorgio”.

Può sembrare strano, sì, ma Rudy Zerbi si è trovato ad avere tre papà: Mengacci, come abbiamo detto, Roberto Zerbi, colui che ha conosciuto la madre durante la gravidanza e ha deciso di dare il suo cognome al nascituro. E Giorgio Ciana, che in effetti l’ha cresciuto.