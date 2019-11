Amici 19 Skioffi, il punto di svolta: vince la sfida con Gabriele ed entra nella scuola

Amici 19 Skioffi, è arrivata una decisione su di lui: nella registrazione di ieri, ha vinto la sfida con Gabriele ed è entrato nella scuola.

L’edizione di Amici 19 è iniziata da una settimana, eppure è accaduto già di tutto. Non soltanto, come abbiamo potuto vedere nel daytime, alcuni alunni hanno iniziato a prendere le prime ‘note’, ma anche Skioffi non ha vissuto dei giorni davvero facili. Dopo essere stato ‘sospeso con il giudizio’ a causa della decisione di Rudy Zerbi, il giovane rapper ha dovuto subire un duro colpo. Ovvero? La polemica sorta intorno ad alcuni sue vecchie canzoni. È proprio per questo motivo che, per tutta la durata della settimana, non si è fatto altro che parlare di lui. Ecco. Nella registrazione di ieri della puntata che vedremo in onda oggi, si è giunti ad un punto di svolta. Il cantante è o non è entrato nella scuola? Vediamo i dettagli.

Amici 19, Skioffi è entrato nella scuola: ecco cos’è accaduto

Dopo una settimana, si è giunti ad un punto di svolta sul ‘caso’ Skioffi. Il giovane rapper, presentatosi dinanzi alla giuria di Amici 19 la settimana scorsa, è stato protagonista di una dura polemica intorno ad alcune sue vecchie canzoni. Come raccontavamo precedentemente, la vicenda sarebbe nata subito dopo la prima puntata del talent. Ed è proprio per questo motivo che tutti i professori della scuola non hanno potuto fare a meno di prenderla in considerazione. Perciò, nella registrazione di ieri, si è giunti ad una conclusione. Non si è preso alcun provvedimento nei suoi confronti. Anzi, come riportato dal sito web IlVicolodelleNews, il giovane ha avuto infatti l’opportunità di sfidare Gabriele, il ragazzo con cui aveva il giudizio in sospeso. Riuscendo anche a vincere il duello. Ecco. È proprio questo, quindi, che è accaduto al rapper. Infatti, vincendo la sfida, Skioffi ha avuto la possibilità di entrare a far parte a tutti gli effetti della scuola.