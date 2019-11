Avete mai visto Stash, professore di canto di Amici 19, da bambino? È spuntata la foto su Instagram: la trasformazione è davvero sorprendente.

Da quando il suo percorso all’interno di Amici è terminato, Stash ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è uscito dal programma, insieme alla sua band The Kolors, in qualità di vincitore, ma il successo ottenuto subito dopo è stato davvero smisurato. In effetti, ascoltando le sue canzoni, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Attualmente, così come l’anno scorso, è impegnato nella nuova edizione del talent di Canale 5. Questa volta, però, in qualità di professore di canto. Ecco, ma prima di vederlo in ‘azione’ nella puntata di oggi, avete mai visto una sua foto da bambino? Siete curiosi di vedere Stash in giovane età? Ecco. Pochissimi giorni fa, è spuntata lo scatto su Instagram. Ed è il diretto interessato a pubblicarla. Ecco i dettagli.

Stash Amici 19 da bambino, spunta la foto: da non credere ai proprio occhi

Antonio Fiordispino, è questo il vero nome di Stash, ha conquistato, sin dal suo primo ingresso nella scuola di Amici, un interesse davvero particolare. Oltre che per la smisurata bravura di lui e di tutta la sua band, il campano ha suscitato un immediato interesse anche per il suo look. Di stampo rockeggiante, Stash non può assolutamente passare inosservato anche per il suo ciuffo. Ebbene si. Sono anni, ormai, che siamo abituati a vederlo con questo lungo ciuffo nero un po’ ribelle. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: lo avrà avuto anche da bambino? Beh, stando alla foto pubblicata dal diretto interessato su Instagram, sembrerebbe proprio di no.

Ebbene si. Il bambino raffigurato in questo scatto è proprio lui: Stash. Certo, di anni ne sono passati. Perciò, la trasformazione è naturale che ci sia stata. Eppure, alcuni dettagli non sono assolutamente cambiati. A partire, quindi, dal suo taglio d’occhi, il sorriso ed, infine, la sua passione per la musica.