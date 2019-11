Taylor Mega perde le staffe: “Scrive s****e su di me”, il duro sfogo contro un noto giornalista

Pochissime ore fa, Taylor Mega ha perso completamente le staffe: l’influencer ha avuto su Instagram un duro sfogo contro un noto giornalista.

Ha letteralmente perso le staffe poche ore fa, Taylor Mega. Tramite un’Instagram Stories, la giovane influencer ha pubblicato un duro sfogo contro un noto giornalista. Non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio. Ma, a quanto pare, sembra che siano state diffuse delle notizie che, riportando le parole della diretta interessata, sono soltanto s****e. Certo, Taylor è un personaggio pubblico. Ed è più che normale che si parli di lei. Eppure, stando a quanto scritto sul suo account ufficiale, la bella Mega si è letteralmente arrabbiata per la diffusione di notizie, a detta sua, fake. Ecco. A questo punto, contro chi ce l’ha Taylor? Siete curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Taylor Mega, il duro sfogo contro un giornalista di gossip: “Solo s****e”

La vita sentimentale di Taylor Mega è molto chiacchierata. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giorgia Caldarulo, la giovane influencer è ritornata single. È questo quanto dichiarato dalla diretta interessata in una delle sue recenti Instagram Stories. In questi ultimi giorni, infatti, si era diffusa sul web la notizia che la bella Mega avesse ritrovato l’amore accanto ad un altro ragazzo. È così? Beh, stando alle sue parole social, sembrerebbe proprio di no. Proprio ieri, infatti, vi abbiamo parlato delle sue dichiarazioni a riguardo. Una volta chiarita la situazione, però, Taylor ha avuto un duro sfogo su Instagram contro un noto giornalista. Non sappiamo cosa ha fatto nello specifico l’uomo in questione, ma a quanto pare ha diffuse delle notizie che, a detta della Mega, sono letteralmente false. Ecco cosa scrive:

“Vorrei capire se Dandolo le s***e su di me se le sogna di notte”, scrive Taylor contro Dandolo. Cosa sarà successo, quindo? Chissà…