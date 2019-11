Taylor Mega infiamma Instagram: l’influencer indossa solo il reggiseno, fan in delirio per il suo decolleté mozzafiato, lo scatto è ‘bollente’.

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. Sempre molto aperta e disinibita sui social, la bella influencer non ha peli sulla lingua e racconta anche le sue cose più personali e ‘intime’ sui social, come quando ha parlato ai fan del suo passato da tossicodipendente, ancora del suo orientamento sessuale, definendosi pansessuale, dunque aperta a ogni tipo di relazione, senza dare importanza a sesso, età, nazionalità, o altro, ma solo alla persona. Insomma, Taylor è molto aperta, e anche parecchio disinibita, tanto che spesso pubblica sui social foto e video che mettono in mostra il suo corpo da urlo e le sue forme esplosive. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa, con uno scatto in cui indossa solo il reggiseno e mette in primo piano il suo decolleté mozzafiato, facendo impazzire i fan.

Taylor Mega infiamma Instagram: indossa solo il reggiseno, fan in delirio

Taylor Mega ha letteralmente infiammato Instagram con uno scatto a dir poco ‘bollente’. La bella influencer, che da poco ha posato senza veli per un super calendario, continua a far impazzire i fan anche sui social, pubblicando spesso e volentieri scatti da urlo, proprio come quello che ha condiviso poco fa sul suo profilo Instagram, davvero molto ‘particolare’. Taylor infatti indossa un passamontagna bianco che le lascia scoperti solo gli occhi, e ha in mano una carta da gioco, un asso per l’esattezza, tanto che nella didascalia scrive ‘Ho sempre un asso nella manica’. La particolarità dello scatto, però, è che Taylor è in reggiseno, ed essendo inquadrata da molto vicino, è davvero ‘provocante’, visto che il suo decolleté mozzafiato è in primo piano. Impazziti i followers, che hanno subito invaso il post di like e commenti, alcuni anche abbastanza ‘bollenti’.