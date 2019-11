Per la puntata di questa sera di Tu si que Vales, Maria De Filippi ha indossato una camicia nera trasparente: spunta un dettaglio ‘piccante’.

È finalmente giunto il weekend. E come al solito non può assolutamente mancare l’appuntamento con Tu si que Vales. Ecco. Proprio in questo istanti, infatti, sta andando una nuova puntata dello show di Canale 5. Che, come tutti i precedenti appuntamenti, sta regalando delle emozioni davvero incredibili. Non soltanto per queste prime esibizioni. Che sottolineano l’impegno e il talento di questi concorrenti. Ma anche per l’outfit sfoggiato da Maria De Filippi. Ebbene si. Se Sabrina Ferilli, a dispetto delle settimane scorse, ha indossato un look molto ‘sobrio’, la regina di Mediaset, invece, ha incanto tutti. Indossa una strepitosa camicia trasparente, ma quel dettaglio ‘piccante’ non passa inosservato.

È la regina indiscussa di Tu si que Vales, Maria De Filippi. Non soltanto per i suoi esilaranti siparietti con Sabrina Ferilli, di cui ci stanno dando prova anche in questi pochi istanti di programma, ma anche per la sua bravura, intelligenza e, soprattutto, bellezza. Ne abbiamo ampia testimonianza questa sera. Dopo aver mostrato un dettaglio ‘intimo’ la settimana scorsa, questa volta la moglie di Maurizio Costanzo è davvero impeccabile. Per questa nuova puntata dello show di prima serata di Canale 5, la conduttrice di Uomini e Donne e di tanti programmi di successo ha sfoggiato un outfit davvero pazzesco. Con dei tacchi neri davvero vertiginosi e pantaloni neri, la De Filippi ha mostrato ampiamente la sua eleganza. Tuttavia, a catturare l’attenzione è la camicia nera con punti rossi che indossa. L’indumento sfoggiato, infatti, è chiaramente trasparente. È proprio per questo motivo che sotto spunta un dettaglio davvero ‘piccante’. Cosa? Semplice! Il reggiseno nero. Insomma, una visione davvero immensa, vero?