Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli infiamma lo studio con una ‘confessione’: “Non ho le mutande”, momento di ‘imbarazzo’, ecco cos’è successo.

Sabrina Ferilli è il capo della giuria popolare di Tu Si Que Vales, il talent di grande successo in onda ogni sabato su Canale 5. La bella e soprattutto simpaticissima attrice romana fa divertire ogni settimana il pubblico con le sue battute e incanta tutti con la sua bellezza. Anche questa settimana SAbrina è presente in studio e come sempre si presta allo scherzo e alle battute insieme all’amica MAria De Filippi, con la quale spesso dà vita a impredibili siparietti. Uno di questi è andato in onda anche poco fa, quando l’attrice ha fatto una ‘confessione’ particolare, dicendo di essere senza mutande: ma sarà vero? E soprattutto, cosa l’ha portata a dire cose tanto ‘intime’? Ecco cos’è successo.

Sabrina Ferilli ha fatto impazzire tutti anche questa sera a Tu Si Que Vales. Bellissima come sempre, l’attrice si è prestata a fare una prova e ha avuto uno scambio di battute decisamente ‘piccante’ con Maria De Filippi. Al termine di un’esibizione, Sabrina insieme a Teo Mammuccari è stata invitata a fare una prova, ovvero sedersi sulla corda appena utilizzata dai concorrenti in gara. Prima che Sabrina si sedesse, Maria l’ha incalzata, dicendole di stare attenta e chiedendole se avesse le mutande. Dopo un momento di lieve imbarazzo, l’attrice ha avuto la risposta pronta: ‘No, non le ho’, ha detto, scatenando subito la fantasia del pubblico. Chiaramente si trattava solo di una battuta della Ferilli, che ha riso insieme alla De Filippi e a tutto lo studio. Subito dopo la prova, Maria ha ancora una volta stuzzicato l’amica: ‘Ma com’è che vai in giro senza mutande?’, facendo ancora una volta divertire il pubblico.