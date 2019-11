Chi è Alfonso Bonafede, il Ministro della Giustizia? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dall’età, carriera politica e vita privata.

Nuovo ed imperdibile appuntamento con Domenica In. Per una nuova puntata del suo show del weekend, Mara Venier, come al solito, ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto, quindi, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, in previsione del nuovo impegno lavorativo che verrà trasmesso dal 29 Novembre, ma anche Marco Bocci, la mamma di Nadia Toffa ed, infine, Alfonso Buonafede. Ebbene si. Il Ministro della Giustizia sarà presente negli studi della Rai per lasciarsi andare ad una lunga intervista con la bella padrona di casa. Ecco. A tal proposito, sapete proprio tutto su di lui? No? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Ecco cosa occorre sapere sulla sua età, carriera politi e un ‘particolare’ episodio. I dettagli.

Alfonso Bonafede, chi è il Ministro della Giustizia: età e carriera politica

Alfonso Buonafede è nato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 2 Luglio del 1976. Dopo essere cresciuto in terra siciliana, nel 1995, il giovane decide di lasciarla. E di andare a vivere a Firenze. È proprio qui, infatti, che inizia il suo percorso universitario in Giurisprudenza. Riuscendo a conseguire, nel 2006, il dottorato di ricerca. Tuttora, vive qui. E, soprattutto, svolge la sua attività da avvocato civilista. Il suo ingresso nel mondo della politica avviene nel 2006. Quando entra a far parte del gruppo ‘Amici di Beppe Grillo’. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Otterrà, infatti, la nomina per le elezioni amministrative del 2009 come sindaco di Firenze. Ed, infine, nel 2013 verrà eletto deputato nella circoscrizione Toscana. Invece, dal mese di dicembre 2016, si interesserà di dare il suo supporto ed aiuto al Comune di Roma. Il ‘salto di qualità’, però, avverrà nel 2018. Quando verrà nominato, durante il Primo Governo Conte, Ministro Della Giustizia, nomina confermata anche nel secondo governo del premier.

La vita privata del Ministro della Giustizia

Nonostante Alfonso Bonafede abbia un profilo Instagram davvero molto ricco, non traspare nulla della sua vita privata. È proprio per questo motivo che, purtroppo, non possiamo darvi ulteriori notizie riguardo a questa sfera ‘privata’. Se non che, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che il Ministro della Giustizia sia sposato con Valeria da diversi anni. E che dal loro amore siano nati due splendidi bimbi, rispettivamente di 4 e 7 anni.