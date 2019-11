E’ da poco iniziata la nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi; tra i protagonisti, c’è la cantante Nyv, scopriamo carriera e vita privata

E’ iniziata da poco la nuova edizione di Amici 19, è la classe si è formata nel corso di queste settimane. Tra i volti che si stanno distinguendo, c’è la cantante Nyv, che con la sua voce particolarissima, e il carattere frizzante e allegro, sta conquistando tutti. Ma scopriamo qualcosa in più su questo giovane talento, parlando delle sue origini, l’inizio della sua carriera e qualche aneddoto che la riguarda.

Nyv, ad Amici 19: età, carriera, vita privata e origini

Nyv, nome d’arte di Mirella Nyvinne Pinernagel, nasce a Lussemburgo il 6 Marzo del 1997. Ha origini tedesche e marocchine, eppure cresce a Domodossola, per poi trasferirsi a Milano, dove svilupperà la sua forte passione per la musica. La talentuosa Nyv, studia da autodidatta e nel corso degli anni, oltre a scrivere brani dalla tenera età di 12 anni, impara a suonare molti strumenti. Tra i suoi preferiti, ci sono la chitarra e il pianoforte, ma bisogna far presente, che sono i suoi strumenti preferiti, ma non gli unici che sa suonare! La cantante, se la cava egregiamente anche con l’ukulele, il basso e la batteria. Nel 2017, partecipa per la prima volta a Sanremo giovani, col brano ‘Spreco Personale’, non riscuotendo però il successo sperato; la giovane viene infatti eliminata nella seconda fase del serale. Ma non soddisfatta del risultato, partecipa nuovamente a Sanremo Giovani, nel 2019, col brano ‘Io ti penso’, classificandosi terza, dietro La Rua e Mahmood. Altra esperienza degna di nota, è l’apertura dei concerti di Giuseppe Anastasi. Della sua vita sentimentale non si conosce nulla, e non trapela nulla, neanche dai suoi profili social. Non molto attiva su Instagram, è seguita da oltre 16 mila follower.