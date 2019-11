Belen Rodriguez, la ‘gaffe’ non passa inosservata: è successo durante la puntata di Tu si Que Vales andata in onda ieri sera su Canale 5.

Belen Rodriguez è super seguita sui social, quindi ogni sua frase o gesto viene notato e commentato da tutti. Sempre bellissima, l’argentina incanta quotidianamente i suoi ben 9 milioni di followers con le foto e i video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato, ma anche con momenti di vita familiare con il marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Ebbene sì, Belen è molto attiva su Instagram, dove condivide quasi tutto con i suoi fan. Anche ieri sera, mentre in tv andava in onda la puntata di Tu Si Que Vales, programma che lei conduce su Canale 5, la bella argentina ha deciso di mettersi ai fornelli e nel frattempo godersi la puntata, ma una sua ‘gaffe’ non è passata inosservata: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez, la ‘gaffe’ su Instagram non passa inosservata: cos’è successo

Belen Rodriguez ha trascorso la serata di ieri a casa con i suoi amori Stefano e Santiago. La bella conduttrice è rimasta sul suo divano a godersi la puntata di Tu Si Que Vales insieme alla sua famiglia, dopo aver trascorso il pomeriggio al ‘Sister Market’, organizzato da lei e Cecilia a scopo benefico. A un certo punto, però, Belen ha deciso di mettersi ai fornelli e preparare un ragù per la cena, e ha mostrato nelle storie Instagram i vari passaggi della preparazione, condividendo con i suoi fan la sua ‘arte culinaria’.

A un tratto, però, è incorsa in una piccola ‘gaffe’, dovuta alla sua pronuncia italiana non ancora impeccabile. ‘Dopo due ore di cottura e la visione di Tu si Que Vales, sono pronta per ‘l’impiatamento’ del mio ragù’, ha detto, sottolineando lei stessa nella didascalia del video il suo piccolo ‘errore’, che ha fatto sicuramente sorridere tutti i suoi affezionati fan.