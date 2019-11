Chi è Roberto Brunetti ‘Er Patata’: età, carriera, vita privata e il periodo agli arresti domiciliari

Chi è Roberto Brunetti, l’attore noto come ‘Er Patata’: età, carriera, vita privata e il periodo agli arresti domiciliari che lo ha segnato.

Tutti lo conoscono come ‘Er Patata’, personaggio che ha portato in diversi film comici degli anni ’90. Ma Roberto Brunetti, questo il suo vero nome, è anche tanto altro. L’attore è stato anche protagoniste di pellicole più ‘impegnate’, ma da tempo ormai non si vede più sul grande schermo. Oggi sarà ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, per raccontare il suo cambio di vita e soprattutto il difficile momento dal quale sta uscendo pian piano: proviamo a scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita in generale, che è stata segnata da un arresto.

Roberto Brunetti ‘Er Patata’, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Roberto Brunetti è nato a Roma il 31 magggio 1967, ha dunque 52 anni. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto negli anni Novanta, quando è stato protagonista in alcuni film di grande successo, come ‘Paparazzi’ di Neri Parenti e ‘Fuochi D’Artificio’ di Leonardo Pieraccioni, in cui era ‘Er Patata’, un personaggio comico che ha fatto divertire il pubblico con le sue battute in ‘romanesco’. Negli anni, però, Brunetti ha anche preso parte a pellicole ‘drammatiche’, come ‘Fatti della Banda della Magliana’ e ‘Romanzo Criminale’ , del 2005.

Dal 2012 è scomparso dalle scene, dopo il film ‘Il rosso e il Blu’, dedicandosi a un radicale cambio vita, che lo ha visto addirittura diventare pescivendolo nella sua Roma. Nel 2017, la notizia dell’arresto dell’attore, trovato ad acquistare una dose di cocaina. Gli inquirenti gli concedono gli arresti domiciliari, oggi con Barbara D’Urso parlerà anche di questa difficile esperienza. La sua vita sentimentale è stata caratterizzata dall’amore con la collega Monica Scattini, durata 16 anni e terminata nel 2011. L’attrice è poi venuta a mancare nel 2015, ma Brunetti ad oggi non sembra legato a nessuna, almeno non in maniera ufficiale.