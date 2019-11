Durante la puntata odierna di “Domenica In”, Mara Venier si è seduta a terra con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: ecco cosa è successo in diretta

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. I primi ospiti della puntata sono stati Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I due venerdì in prima serata partiranno con un nuovo programma, “Vent’anni che siamo insieme“. Un’intervista molto lunga, che ha occupato tutta la prima parte del programma. Un’intervista ricca di momenti emozionanti, contrassegnata da lacrime e sorrisi. All’inizio, però, la conduttrice di Domenica In si è arrabbiata con Gigi D’Alessio perchè ha rovinato una sorpresa per Vanessa Incontrada.

Domenica In, tutti giù per terra in diretta

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono stati ospiti nella puntata odierna di Domenica In. I due hanno presentato il loro nuovo programma, in onda da venerdì in prima serata su Rai Uno. La conduttrice Mara Venier ha ripercorso la loro carriera, partendo dagli esordi sino ad arrivare ai momenti più belli. Durante l’intervista, ovviamente, ci sono stati anche momenti molto emozionanti. La Venier ha mostrato ai due ospiti alcuni immagini delle loro mamme. Le parole di Gigi e Vanessa hanno emozionato la conduttrice veneziana, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Mentre il cantante napoletano ricordava la sua mamma, la Incontrada si è alzata ed ha detto: “Perdonami Gigi ma io voglio star vicina a Mara“. L’attrice e conduttrice di origini spagnole ha voluto rincuorare Mara, si è tolta le scarpe e si è seduta a terra accanto a lei. A quel punto la conduttrice di Domenica In si è tolta anche lei le scarpe e si è seduta a terra ed è stata seguita da Gigi D’Alessio.

Mara, Gigi e Vanessa hanno concluso l’intervista seduti a terra. Un episodio singolare, forse mai successo in tv.