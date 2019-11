Elettra Lamborghini ‘da censura’: lo slip che indossa è minuscolo, lo zoom proprio lì fa impazzire i fan di Instagram.

Basta davvero poco a Elettra Lamborghini per fare impazzire i suoi followers. La bellissima ex coach di The Voice of Italy è una vera e propria star sui social. Su Instagram, il profilo della cantante conta ben 4,7 milioni di seguaci, ai quali Elettra fa spesso delle belle ‘sorprese’. Se qualche giorno fa Elettra si è mostrata in un accappatoio che ha lasciato vedere un po’ troppo, qualche ora fa la cantante ha postato una story in cui lo zoom è finito su un altro dettaglio ‘piccante‘. Lo slip, minuscolo, che Elettra indossa. L’inquadratura dall’alto rende il tutto ancora più audace. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini, il selfie a letto infiamma i followers: slip minuscolo e inquadratura dall’alto

Quando si tratta di Elettra Lamborghini, la temperatura su Instagram si alza facilmente. La cantante è una vera e propria ‘icona sexy’ per milioni di fan, che quotidianamente la seguono sui social. E proprio sul suo Instagram, qualche ora fa, la prorompente Elettra ha postato una foto che non è passata inosservata. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo anticipato! Elettra è decisamente irresistibile nell’immagine postata qualche ora fa nelle sue stories. La bella ereditiera si trova sdraiata a letto e decide si scattarsi un selfie che non poteva passare inosservato! Non riprende il suo viso, ma lo zoom si concentra su ben altro…Un ‘vedo-non vedo’ che fa impazzire i followers: la Lamborghini indossa uno slip che lascia poco spazio all’immaginazione. In bella vista i tatuaggi della cantante, tra cui l’inconfondibile fantasia ‘animalier’ sui fianchi. L’inquadratura dall’alto, poi, contribuisce ad infiammare la situazione. Insomma, Elettra sa sempre come far impazzire i suoi followers. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?