Francesco Chiofalo di nuovo in lacrime su Instagram: cos’è successo con Antonella Fiordelisi, fan commossi per ‘Lenticchio’.

Francesco Chiofalo ha tenuto banco sui social negli ultimi mesi per la sua situazione sentimentale. Fidanzato da 4 mesi con Antonella Fiordelisi, i due si sono lasciati in estate dopo che lei ha scoperto alcuni tradimenti da parte di ‘Lenticchio’. In lacrime su Instagram, la bella salernitana ha annunciato la rottura con Chiofalo, mentre lui, sempre piangendo, si è preso le sue responsabilità, dicendo che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla. In questi mesi, Francesco è stato visto tantissime volte sotto casa di Antonella a Salerno, nel tentativo disperato di farsi perdonare. Inizialmente lei non gli concedeva nemmeno un confronto, poi pian piano si è aperta, fino ad arrivare, pochi giorni fa, alla notizia del ritorno ufficiale di fiamma tra i due. Poco fa, però, Chiofalo si è mostrato di nuovo in lacrime su Instagram: ecco cos’è successo con Antonella.

Francesco Chiofalo in lacrime su Instagram: cosa succede con Antonella

Francesco Chiofalo ha pubblicato solo ieri la una foto di coppia con Antonella Fiordelisi, che testimonia il loro ritorno insieme. A quanto pare, la bella salernitana ha perdonato ‘Lenticchio’, decidendo di concedergli una seconda possibilità dopo i tradimenti scoperti quest’estate. Poco fa, però, Chiofalo è tornato in lacrime su Instagram, sempre per Antonella. L’ex tentatrice ci ha ripensato?

Niente affatto, il pianto di Francesco è dovuto all’emozione di poter finalmente pubblicare di nuovo una foto di lui e Antonella insieme. Nelle storie Instagram, infatti, Chiofalo è insieme alla fidanzata e si commuove mentre pubblica un loro scatto di coppia. ‘Vi giuro, non sto fingendo, mi viene da piangere al pensiero che dopo tanti mesi posso finalmente postare una nostra foto’. Emozionata anche Antonella, che ha accarezzato e baciato il fidanzato in questo momento di ritrovata felicità per la loro coppia.