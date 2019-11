Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, tra Ida e Riccardo è finita definitivamente: la dama, infatti, ha fatto anche una clamorosa confessione.

Sembra essere giunta definitivamente al capolinea, la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia di Uomini e Donne Over sembra, perché è questo che possiamo dirvi per il momento, aver gettato la spugna. Dicendosi nuovamente ‘addio’. Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal sito web IlVicolodelleNews, sembrerebbe che tra di loro non ci sia stato nulla da fare. Dopo la favolosa lettera scritta dal bel pugliese per la dama, le cose non sono cambiate affatto. Non a caso, nelle puntate precedenti del Trono Over, abbiamo assistito a continui litigi tra di loro. Questa volta, però, sembrerebbe che la fine del loro amore sia definitivo. Pensate, nella registrazione di ieri della puntata, la parrucchiera si è lasciata anche andare ad una clamorosa confessione. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo: è di nuovo addio, la dama fa una confessione inaspettata

Dal primo momento che sono ritornati insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono riusciti a trovare un punto di incontro. La parrucchiera ha sempre lamentato mancanza di attenzioni ‘intime’ da parte del suo compagno. Il pugliese, dal canto suo, diceva che non era affatto così. Ma che c’era dell’altro che non andava tra di loro. Tuttavia, stando a quanto trapelato dal sito web IlVicolodelleNews, sembrerebbe che la loro relazione sia giunta ad un punto di non ritorno. Durante la registrazione di ieri, infatti, la coppia si è detta nuovamente addio. I motivi dietro a tale gesto, da come riportato, sembrano essere principalmente due. In primis, mancanza di attenzioni fisiche. In secundis, problemi familiari. Ma non è finita qui. Perché sembrerebbe che Ida abbia anche confessato che, proprio a causa di Riccardo, lei attualmente sia in cura da uno psicologo. Una confessione, da come si può chiaramente capire, davvero inaspettata e ‘dolorosa’. Tanto che, appena fatta, la parrucchiera abbandona lo studio in lacrime.