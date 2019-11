Mara Venier si ‘arrabbia’ con Gigi D’Alessio: è successo in diretta a Domenica In

Mara Venier si è ‘arrabbiata’ con Gigi D’Alessio in diretta durante la puntata odierna di “Domenica In”: ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. I primi ospiti della puntata sono stati Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I due partiranno venerdì prossimo con un nuovo programma, “Vent’anni che siamo italiani”. Gigi e Vanessa sono stati ospiti di Zia Mara per presentare il nuovo programma in arrivo sui canali Rai, ma anche per ripercorrere la loro straordinaria carriera. Un’intervista molto lunga e veramente toccante, ci sono stati momenti simpatici e altri molto emozionanti.

Mara Venier si ‘arrabbia’ con Gigi D’Alessio in diretta

Durante la puntata odierna di Domenica In, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono stati ospiti di Mara Venier. La conduttrice veneziana, all’inizio dell’intervista, si è “arrabbiata” con il cantante napoletano. Gigi, infatti, ha anticipato una sorpresa che la Zia Mara aveva preparato per Vanessa Incontrada. Oggi, essendo il compleanno dell’attrice e presentatrice di origini spagnole, la conduttrice di Domenica In aveva preparato una sorpresa per la sua ospite. Gigi però, appena è entrato in studio, ha detto: “Mara vogliamo fare gli auguri a Vanessa che oggi è il suo compleanno?“. A quel punto la Venier si è arrabbiata: “Mi hai rovinato la sorpresa“. La conduttrice veneziana ha dovuto anticipare gli auguri per la Incontrada. Tutto lo studio le ha cantato “Tanti auguri a te“.

In studio ovviamente ci sono stati anche momenti emozionanti: Vanessa Incontrada ha pianto quando la conduttrice veneziana le ha fatto vedere un video messaggio della mamma. Gigi D’Alessio ha aggiunto un pizzico d’ironia: “Ma siamo a Domenica In o a C’è Posta per Te?“. Il cantante, però, poco dopo si è emozionato anche lui con un bellissimo rvm sulla sua famiglia.