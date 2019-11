Marco Bocci dal barbiere: cambio look radicale per l’attore, fan a bocca aperta per la foto della sua trasformazione, ecco cosa ha fatto.

Marco Bocci è uno degli attori del momento, amato soprattutto dal pubblico femminile. Vero e proprio sex symbol, il protagonista di ‘Squadra Antimafia’ e tanti altri film di successo, è un uomo super affascinante. Moro dagli occhi verdi, fa impazzire le donne con la sua aria da ‘misterioso’, ma nella vita reale è un marito e papà devoto. Sposato con la bellissima Laura Chiatti, la coppia ha due bambini ed è felice e affiatata, come dimostrano anche le foto e le dediche reciproche su Instagram. Poco fa l’attore ha stupito tutti con uno scatto che arriva direttamente dal salone del suo barbiere, in cui ha mostrato il suo radicale cambio di look: ecco l’immagine che ha spiazzato i fan.

Marco Bocci, cambio look radicale: ecco la foto che ha lasciato tutti senza parole

Marco Bocci sta vivendo un periodo molto bello della sua vita. Sempre più innamorato della moglie Laura Chiatti e dei loro bambini, l’attore è felice, e anche dal punto di vista lavorativo le cose vanno bene. Bocci infatti ha appena esordito alla regia per il film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’, tratto dal suo libro. Oggi ne parlerà a Domenica In, ma intanto ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato.

Marco si trova nel salone del suo barbiere e mostra a tutti il suo cambio di look: ‘Cambioooo’, scrive nella didascalia, facendo intendere che si tratta di qualcosa di radicale. Cosa avrà combinato l’attore? In realtà non è possibile ancora saperlo. Nella foto, infatti, Marco ha ancora i capelli bagnati e il suo barbiere sta procedendo al taglio. Il risultato finale è dunque un mistero, ma basterà stare sintonizzati su Rai Uno nel pomeriggio per scorprirlo.