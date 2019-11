Ospite di Domenica Live oggi 24 novembre è Paola Caruso: la showgirl ha svelato i motivi per cui si è lasciata con Moreno Merlo.

Tra Paola Caruso e Moreno Merlo è ufficialmente finita: dopo una splendida estate trascorsa insieme, i due si sono detti ‘addio’. La famosa showgirl calabrese già la scorsa settimana durante Domenica Live svelò che il motivo della rottura era piuttosto grave e questo l’avrebbe spinta a lasciarlo. Oggi 24 novembre nello stesso studio la Caruso ha svelato i motivi per cui lei e l’ex tentatore di Temptation Island si sono lasciati: il racconto ha lasciato il pubblico e la conduttrice sbalorditi.

Domenica Live, Paola Caruso in lacrime: “Moreno mi registrava di nascosto”

Nella puntata di Domenica Live di oggi 24 novembre Paola Caruso ha svelato tutti i motivi per il quale è terminata la sua storia d’amore con Moreno Merlo. “Credevo di aver trovato un uomo, un padre per mio figlio. Mi sono fidata e gli ho aperto il mio cuore e la mia casa” racconta la showgirl.

“Dopo l’ospitata qui tutti insieme, si presentò a casa dicendomi che il rimborso spese che gli avevate dato non era sufficiente. Il mio rimborso spese l’ho dato a lui perchè era in difficoltà. Non gli è bastato, è tornato a casa chiedendomi più soldi. Mi ha accusato di ostacolargli la carriera” spiega la Caruso a Barbara D’Urso. Paola ha confessato che Moreno si è avvicinato a lei per soldi e per la tv. La showgirl ha aggiunto che il suo ormai ex fidanzato la registrava di nascosto. “E’ stato 4 mesi con me registrandomi“- continua – “Ho chiamato la polizia, ero in macchina con lui e mio figlio. Mentre ero al telefono provavo a farlo scendere dalla macchina ed ho visto che continuava a registrarmi”. Ha concluso confessando di aver ricevuto una gomitata da lui.