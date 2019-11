Chi è Paolo Ruffini: età, carriera, vita privata e la storia d’amore con l’ex di Amici di Maria De Filippi.

È uno dei comici più amati della nostra tv. Il suo accento toscano è inconfondibile. Parliamo di Paolo Ruffini, attore e conduttore livornese, nato il 26 Novembre del 1978. Oggi Paolo è un volto noto nella nostra tv, ma forse non tutti sanno che il conduttore ha debuttato nel piccolo schermo in alcuni spot pubblicitari. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e, soprattutto, sulla sua vita privata? Da qualche anno, il comico ha una relazione con un’amatissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Chi è Paolo Ruffini: la carriera tra tv, cinema e teatro

Paolo Ruffini è uno dei comici italiani più amati del momento. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con alcune pubblicità, tra cui quella del Kinder Cereali. Nel 1997 è protagonista di Ovosodo di Paolo Virzì, ma è a MTV che Ruffini si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico. Dal 2002 al 2005, il conduttore è stato uno dei volti principali del canale dedicato alla musica: Mtv on the beach, Hitlist Italia, Select sono alcuni dei programmi in cui lo abbiamo visto. In seguito, Paolo lascia il canale per iniziare quella che sarebbe diventata una lunga collaborazione con Marco Giusti, da cui nasce l’avventura a Stracult, trasmissione dedicata al cinema. E proprio nel 2005 inizia la sua carriera al cinema, con Natale a Miami, uno dei vari ‘cinepanettoni’ ai quali ha partecipato. Ricordiamo anche Natale a New York, Natale a Rio e Un’estate ai Caraibi. Tra i suoi ruoli principali ricordiamo le partecipazioni in La prima cosa bella, Maschi contro Femmine, e il sequel Femmine contro Maschi, C’è chi dice no, La seconda volta non si scorda mai. Il 2013 è l’anno dell’esordio come regista in Fuga di cervelli e Tutto molto bello, l’anno seguente. In tv, Paolo è conosciuto soprattutto per le risate alla conduzione di Colorado, su Italia 1, dove l’abbiamo visto anche al fianco della meravigliosa Belen Rodriguez. Nel 2015 e 2016, due nuovi film di Natale targati De Laurentiis, Natale col boss e Natale a Londra – Dio salvi la regina. Ma, oltre a cinema e tv, Ruffini vanta una ricca carriera anche a teatro, iniziata nel 2003 con Dé Rocky Horror Picture show.

Vita privata

Dal 2007 al 2013 , Paolo Ruffini è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo. Il loro matrimonio, per, non ha avuto lieto fine. Ma il conduttore, durante una puntata di Verissimo, ha smentito le voci di un presunto tradimento, che avrebbe messo fine al loro matrimonio. Un tradimento che avrebbe visto protagonista Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, attuale fidanzata del comico. Anche con Diana, Paolo ha vissuto alti e bassi, e, proprio di recente, ha dichiarato di trovarsi in un periodo di crisi con la bella showgirl. E anche lei, sui social, ha raccontato che questo non è un momento particolarmente felice per lei.