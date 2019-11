‘Pezzi Unici’, anticipazioni seconda puntata: i sospetti di Vanni diventano realtà, un interrogatorio a sorpresa lascia tutti di stucco dopo la ‘notte bianca’, ecco i dettagli.

Andrà in onda questa sera la seconda puntata di ‘Pezzi Unici’, la fiction di Rai Uno partita domenica scorsa, che ha raggiunto già ottimi ascolti. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del burbero ma esperto artigiano Vanni, che ha perso il suo unico figlio Lorenzo, apparentemente suicidatosi. L’uomo, che dopo il lutto ha visto naufragare anche il rapporto con la moglie Chiara, continua il progetto iniziato da suo figlio, ovvero quello di fare un corso di artigianato a 5 ragazzi difficili, che vengono da una casa famiglia, guidata da Anna (Irene Ferri). Il rapporto tra Vanni e i suoi allievi non è affatto facile, sopratttutto quando lui comincia ad avere il sospetto che i 5 sappiano qualcosa sulla morte di Lorenzo, che potrebbe non essere stata un suicidio: ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Pezzi Unici, anticipazioni seconda puntata: interrogatorio a sorpresa e la ‘notte bianca’

Dopo il successo della prima puntata, ‘Pezzi Unici’, torna con un nuovo episodio, che vede Vanni ancora alle prese con i suoi 5 allievi, con i quali i rapporti sono tutt’altro che semplici. L’uomo è chiuso nei loro confronti, e nonostante la voglia di mandare all’aria questo corso, continua a portarlo avanti perchè sospetta che loro sappiano qualcosa sulla misteriosa morte di Lorenzo. In questa seconda puntata, i suoi sospetti diventano realtà, soprattutto quando sua moglie Chiara prova a offrire loro dei soldi in cambio della verità e la reazione dei ragazzi è davvero spaventata. Cosa nasconderanno i cinque?

Le cose si complicano ulteriormente quando, al termine di una ‘notte bianca’ in bottega che i ragazzi si propongono di fare per portare a termine il lavoro in sospeso e rialzare le sorti economiche di Vanni, i poliziotti arrivano e portano Erika in commissariato per un interrogatorio a sorpresa, che lascia tutti spiazzati. Cosa avrà fatto la ragazza? E soprattutto, questo ‘arresto’ ha a che fare con la morte di Lorenzo?