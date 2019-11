Love seat o Indra? La posizione migliore per farle raggiungere l’orgasmo

Sapete qual è la posizione migliore per raggiungere l’orgasmo durante un rapporto sessuale? Ecco i dettagli su ‘Love Seat’ o ‘Indra’.

Il sesso è uno di quei momenti davvero speciali per ogni coppia. È proprio durante il rapporto sessuale, infatti, che sia l’uomo che la donna riescono ad esprime alla perfezione il loro sentimento, la reciproca attrazione fisica. Tuttavia, può capitare che, vuoi per i numerosi anni di relazione, vuoi per mancanza di fantasia, si cada in una sorta di ‘abitudine’. Per dirla meglio: fare l’amore con il proprio partner potrebbe non essere come i vecchi tempi. Perciò, avete intenzione di stuzzicarlo in qualsiasi modo possibile, ma non sapete come fare? Certo, possono essere utilizzati i cosiddetti ‘sex toys’. Se non siete portati a ‘terzi incomodi’, potete optare, invece, per alcune posizioni utili a raggiungere l’orgasmo. Facendo diventare, così, davvero indimenticabile il vostro scambio di effusioni. Siete curiosi di conoscerli? Ve li sveliamo immediatamente. Vi anticipiamo, però, che porremo l’attenzione su due in particolare.

La posizione migliore per raggiungere l’orgasmo: Love Seat o Indra?

Non soltanto giochi erotici o quant’altro per raggiungere un orgasmo davvero indimenticabile, ma anche delle posizioni migliori utili a tale obiettivo. Ce ne sono diverse, è vero. Eppure, due sembrano essere davvero ‘perfette’ per un raggiungimento di piacere davvero indimenticabile. Di quali parliamo nello specifico? Della posizione del Love Seat e dell’Indra. Respirate, non è niente di impossibile. Anzi, vi spiegheremo noi ogni cosa.

Love Seat: è una posizione estremamente semplice, state tranquilli. Consiste nel far sedere il vostro partner in posizione eretta su una sedia e, soprattutto, con la schiena appoggiata al suo schienale. La donna, quindi, si siederà su di lui. E sarà lei a ‘guidare’ la performance sessuale. Con i piedi appoggiati al pavimento, sarà proprio la dama a tenere sotto controllo il tutto e a darsi la giusta spinta per un’opportuna penetrazione. Ovviamente, durante tale momento possono, senza alcun dubbio, non mancare scambi di effusioni, ma non solo. Addirittura, la donna potrebbe essere rivolta di spalle al proprio compagno. I movimenti sono gli stessi. Soltanto che, in questo modo, il vostro partner ha la possibilità di stimolare la vostra eccitazione in modo davvero fenomenale. Insomma, atmosfera ‘piccante, orgasmo assicurato.

Indra: cari uomini, questa è la posizione migliore per far raggiungere l'orgasmo alla vostra donna. L'uomo si mette in ginocchio sul letto; la donna, invece, è completamente distesa, a pancia in su, con i piedi appoggiati sul ventre del compagno e il sedere leggermente innalzato verso la parte intima del suo partner. È soltanto così, quindi, che può iniziare la penetrazione.

Ovviamente, oltre a queste due posizioni, non mancano affatto quelle ‘classiche’. A partire, quindi, da quella del missionario, del cucchiaio, il doggy style. Fino al 69 o, addirittura, quella in piedi contro il muro.

