Conoscete tutti Stefano Sensi? E’ indubbiamente una delle promesse del calcio italiano: ecco tutto quello che c’è da sapere sul giocatore dell’Inter.

La vittima di uno scherzo della redazione de Le Iene questa sera 24 novembre è stato Stefano Sensi. Il noto giocatore dell’Inter è finito nel mirino del famoso programma televisivo in onda su Italia Uno: nella clip vedremo l’uomo sfilare per una linea di costumi: complice dello scherzo la fidanzata Giulia Amodio. Il centrocampista si è trovato in una situazione spiacevole che l’ha portato anche a piangere. Ma sapete tutto sul noto giocatore? Ecco per voi la sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stefano Sensi: età, carriera e vita privata del calciatore dell’Inter

Stefano Sensi è nato ad Urbino il 5 agosto del ’95. E’ il centrocampista dell’Inter, in prestito dal Sassuolo. E’ una delle promesse del calcio italiano: la sua più grande qualità è quella di saper giocare sia come mediano che come mezz’ala o trequartista. Ha una grande dote nel controllo della palla, nella visione del gioco e nella precisione.

Iniziò a giocare a calcio a 6 anni e nel 2007 è arrivato a giocare nelle giovanili del Rimini. Dal 2011 al 2013 ha giocato nella Primavera del Cesena. Nel 2003 si è trasferito a San Marino dove ha giocato lì in Lega Pro Prima Divisione. Il suo primo goal in carriera è arrivato il 15 settembre del 2013 contro il Como. La stagione successiva è stata importante per lui perchè si aggiudicò il titolo di miglior marcatore della squadra. Dopo esser ritornato al Cesena, nel 2016 l’ha acquistato il Sassuolo: in neroverde è diventato un punto di riferimento per la squadra. Il 2 luglio del 2019 venne ceduto in prestito oneroso da 5 milioni con opzione di riscatto da 20 mln all’Inter: in nerazzurro ha esordito in Champions League.

E’ fidanzato con Giulia Amodio, la splendida modella 23enne.