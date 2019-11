Taylor Mega spiazza i fan con una confessione inaspettata: ‘Sono mesi che non esco di casa’, ecco cosa succede all’influencer, il suo ‘sfogo’ su Instagram.

Taylor Mega è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Sempre molto aperta e disinibita sui social, la bella influencer incanta quotidianamente i suoi 2 milioni di followers con foto e video che mostrano il suo corpo mozzafiato. Ma non solo. Taylor è anche una ragazza senza peli sulla lingua e spesso si racconta a ruota libera ai fan, parlando anche di cose ‘private’, come quando ha parlato del suo periodo di tossicodipendenza, o anche quando ha confessato in tv di soffrire di un disturbo alimentare e di essere ‘fissata’ con la linea. Poco fa l’influencer ha fatto un’altra confessione ai suoi followers, dicendo che da mesi non esce di casa: ecco il motivo e il suo lungo ‘sfogo’ nelle storie Instagram.

Taylor Mega, la confessione inaspettata: ‘Sono mesi che non esco di casa’, ecco cosa succede

Taylor Mega ha parlato con i fan del periodo che sta vivendo, confessando di non uscire di casa da mesi. Le sue parole hanno spiazzato tutti, soprattutto per il motivo di questa scelta. L’influencer ha fatto delle storie in cui ha mostrato la sua linea perfetta, dicendo di aver raggiunto l’obiettivo di tornare al peso dello scorso anno. Per arrivare a questo, però, ha dovuto fare il sacrificio di non uscire mai a cena fuori negli ultimi tempi: ‘Dopo mesi che non esco di casa, ce l’ho fatta finalmente’, ha annunciato l’influencer felicissima.

Dopo queste sue parole, Taylor ha fatto uno ‘sfogo’ nelle storie Instagram, per rispondere alle critiche di chi l’ha accusata di lanciare un messaggio negativo alle giovani: ‘Il mio non è un cattivo messaggio, io ho semplicemente fatto un’alimentazione sana per alcuni mesi per tornare al mio peso forma. Non sono sotto peso’, ha spiegato, sottolineando che si è fatta aiutare da sua sorella a seguire un regime alimentare sano e poco calorico. E voi cosa pensate di queste sue esternazioni?