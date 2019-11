È finita la storia d’amore, o meglio la frequentazione, tra un concorrente e una tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island Vip: ecco chi sono

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip è stato Andrea Ippoliti. L’uomo ha partecipato al reality show di Canale 5 insieme a Nathaly Caldonazzo. I due sono entrati nel programma con delle grosse ferite da risanare. Peccato che, durante l’esperienza nel reality show, la loro relazione sia solo peggiorata. Andrea ha iniziato la conoscenza con la tentatrice Zoe Mallucci e i suoi atteggiamenti hanno indotto la Caldonazzo a chiedere il falò di confronto anticipato. Il momento del falò è stato iconico: l’attrice e showgirl ha abbandonato il suo compagno sul tronco, terminando così la sua storia d’amore. Usciti dal programma, Andrea ha continuato a frequentare la giovane Zoe.

La frequentazione tra Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci è durata solo qualche mese. Proprio qualche giorno fa, l’ex tentatrice di Temptation Island ha annunciato sui social la fine della storia con Andrea: “Non mi sto continuando a vedere con Andrea. Mi sono resa conto che non valeva la pena buttare il tempo così“. Anche l’ex compagno della Caldonazzo ha confermato, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la fine della frequentazione con la giovane Zoe: “Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathaly. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età”.

Andrea Ippoliti ha confermato di aver iniziato la conoscenza con Zoe solo per ripicca nei confronti della sua ex compagna, che a quanto pare non è ancora uscita dal suo cuore. Ippoliti ha dichiarato di non sentire più la Caldonazzo, ma lui vuole assolutamente chiarire perchè è una donna che merita rispetto. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti?