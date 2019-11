Tiziano Ferro e l’aneddoto emozionante sul marito: “Quando l’ha ascoltata ha pianto”

Tiziano Ferro, durante la presentazione del suo ultimo album “Accetto miracoli”, ha raccontato un aneddoto emozionante sul marito Victor Allen

L’ultimo album di Tiziano Ferro, “Accetto miracoli“, ha conquistato tutti. Il cantante, originario di Latina, ha già ricevuto il disco d’oro ed è in testa a tutte le classifiche. Accetto miracoli sancisce il ritorno sulla scena di Ferro, tre anni dopo “Il mestiere della vita“. Presto il cantante sarà nuovamente in tour negli stadi, mentre nel frattempo continua la promozione in televisione. Questa sera, Ferro sarà ospite a “Che tempo che fa“, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Due. Tiziano parlerà del suo nuovo album, ma anche del rapporto con il marito Victor Allen. I due si sono sposati il 25 giugno a Los Angeles, dove adesso vivono, e il 13 luglio 2019 si sono uniti con rito civile a Sabaudia.

Tiziano Ferro e l’aneddoto emozionante sul marito

Durante la presentazione del suo nuovo album “Accetto miracoli” a Radio Italia, Tiziano Ferro ha raccontato un aneddoto molto emozionante sul marito Victor Allen. Il cantante di Latina ha raccontato che inizialmente il brano preferito del marito era “Vai ad amarti“, perchè pensava fosse una canzone molto sensuale, ma il realtà parla di rancore e rapporti tossici. Ferro poi ha aggiunto: “Oggi la sua preferita di questo disco in assoluto sia ‘In mezzo a questo inverno’, anche perché quando l’ha ascoltata la prima volta, era solo piano e voce, lui ha pianto”. Il cantante ha dichiarato di essere rimasto colpito perchè il marito non è una persona che piange spesso e poi ha aggiunto: “È stato bello vedere quanto una canzone possa attraversare il cuore di una persona anche se non capisce il testo”.

Tiziano Ferro e Victor Allen oggi vivono a Los Angeles, ma appena possono ritornano in Italia per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia del cantante.