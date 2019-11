Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez in lacrime: l’argentina non riesce proprio a trattenersi, ecco cosa l’ha fatta piangere in studio.

E’ andata in onda questa sera un’altra emozionante puntata di ‘Tu Si Que Vales’, il talent di grande successo che anima il sabato sera di Canale 5. Come ogni settimana, in studio c’erano Belen Rodriguez e i suoi colleghi conduttori Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, oltre ai giudici Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare. Tanti i momenti imperdibili della puntata, come lo scambio di battute ‘piccanti’ tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, o ancora il momento emozionante per Gerry Scotti. Insomma, altra puntata da non perdere, che a un certo punti ha visto anche le lacrime di Belen Rodriguez: la conduttrice non è riuscita proprio a trattenersi, ecco cos’è successo.

Belen Rodriguez in lacrime a Tu Si Que Vales: ecco cos’è successo in studio

Belen Rodriguez questa sera ha incantato tutti con il suo look mozzafiato a Tu Si Que Vales, ma ha mostrato anche un altro lato di sé, quello più dolce e sensibile, che l’ha portata a commuoversi fino alle lacrime. Cos’è successo all’argentina? Semplice, ad emozionarla è stata una performance canora. Ma non una qualunque, bensì quella della grande ospite della serata, Giordana Angi, seconda classificata all’ultima edizione di Amici, che con la sua voce graffiante è entrata nel cuore del pubblico e soprattutto in quello di Belen.

Al termine della canzone ‘Stringimi più forte’, cantata dal vivo dall’artista, l’argentina non è riuscita infatti a trattenere le lacrime, lasciandosi andare alla commozione. ‘Conoscevo la canzone ma sentirla cantare così dal vivo mi ha emozionato. Sei bravissima’, ha detto Belen a Giordana ancora con gli occhi umidi di lacrime, rendendo particolarmente felice la cantante per tutti questi complimenti.