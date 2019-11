Durante la puntata di questa sera di Tu si que Vales si è verificata un’esibizione estrema: i giudici, infatti, stentano a guardarla: cos’è successo.

Non delude mai le aspettative dei suoi cari telespettatori, Tu si que Vales. Infatti, nel corso della puntata di questa sera, lo show ha regalato dei momenti davvero incredibili. Non soltanto sorprese, risate e quant’altro. Ma anche dei momenti davvero ‘impressionanti’. Pochissimi istanti fa, infatti, si è esibito sul palco dello show del sabato sera un’esibizione davvero ‘estrema’. Ebbene si. Tu si que vales, in fondo, è anche questo. Ma siete curiosi di sapere cosa è successo? Ve lo raccontiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che talmente è stata ‘forte’ tale performance non tutti i giudici sono riusciti a guardarla per tutta la sua durata. Ma ecco i dettagli.

Tu si que Vales, ‘estrema’ esibizione in diretta televisiva: i giudici sono terrorizzati

Abbiamo assistito a dei veri colpi di scena questa sera a Tu si que Vales. Non soltanto, infatti, ad un certo punto della puntata Belen Rodriguez è stata costretta ad abbandonare lo studio per un’esibizione davvero ‘paurosa’, ma è giunto anche il momento di una performance davvero ‘estrema’. A calcare il palco dello show del sabato sera è The Space Cowboy con l’obiettivo di far passare, attraverso il suo corpo, una quantità di energia elettrica che, fino a questo momento, non è mai passata. Ecco. È proprio questo l’obiettivo di questa performance. Che, com’è giusto che sia, lascia tutti senza parole. In primis, Rudy Zerbi. Che, prima di iniziare l’esibizione, esclama: “Rischia la vita!”. In effetti, la performance è stata davvero ‘impressionante’. È proprio per questo motivo che, per tutta la sua durata, sia Maria De Filippi che Sabrina Ferilli non hanno avuto il coraggio di guardarla nella sua interezza. “Sono cose che non capisco l’ambizione di andare oltre il limite umano”, dichiara la regina di Mediaset, tentando di giustificare il suo ‘no’. Tuttavia, l’esibizione è valsa per gli altri giudici e per la giuria popolare.