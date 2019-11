Uomini e Donne Anticipazioni, la rivelazione shock di Armando: “Abbiamo passato la notte insieme”, ma lei nega.

Aumenta sempre di più il successo del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta delle puntate della trasmissione di Maria De Filippi dedicate agli over 35. Il pubblico si appassiona sempre più alle avventure amorose di Gemma Galgani e company, a tal punto che lo share del Trono Over supera costantemente quello del Trono Classico. E, tra i protagonisti assoluti dell’Over, c’è sicuramente Armando Incarnato, il bel napoletano del parterre maschile. Ebbene, stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione lanciate da Il Vicolo delle News, Armando sarà protagonista di una situazione molto ‘particolare’. Il cavaliere si lascerà andare ad alcune rivelazioni ‘hot’ su una delle dame della trasmissione, rivelando di aver passato la notte con lei...senza dormire! Il caos nascerà quando la donna negherà a spada tratta. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne Over, la rivelazione shock di Armando: “Io e Valentina F Abbiamo passato la notte insieme”

Nella prossima puntata del Trono Over ne vedremo delle belle! Le anticipazioni dell’ultima registrazione trapelate sul web sono davvero scoppiettanti. Oltre all’ennesimo, clamoroso, capitolo della ‘saga’ Ida e Riccardo, si parlerà anche di Armando. Il cavaliere napoletano rivelerà alcuni segreti di cui neanche la redazione sapeva nulla. La protagonista delle sue segnalazioni è Valentina F.: in un primo momento, Armando ha parlato di un bacio clandestino tra la dama e Simone, fuori dagli studi. Un bacio di cui i due non hanno fatto alcuna menzione nella trasmissione. Ma c’è di più: la situazione si è ‘infuocata’ quando Armando ha rivelato di essere uscito una sola volta con Valentina e di aver passato la notte con lei. Una confessione ‘piccante’ alla quale Valentina non ci sta: la dama nega di essere stata in hotel con Armando, soprattutto perché quest’ultimo lascia intuire che non si sono limitati a dormire…Valentina chiede addirittura di contattare l’albergo per verificare che non è mai stata lì, attraverso la registrazione del documento di identità. Ma il cavaliere napoletano sostiene che Valentina non lo ha mai consegnato e che, nel caso, dovrebbero richiedere i filmati delle telecamere. Insomma, il gossip si fa ‘bollente’ a Uomini e Donne! Non ci resta che attendere la prossima puntata del Trono Over!