Amici 19, Gaia e Nyv: avete fatto caso a ciò che è successo durante le loro esibizioni? Vogliamo fare una scommessa con voi, che siete i nostri amati lettori…

La scuola di Amici sforna talenti, uno dopo l’altro, senza fermarsi. Senza limiti, inesorabilmente. Talenti già noti ai telespettatori, come nel caso di Pamela Camassa. E tanti altri che invece non vedono l’ora di dire la propria nel mondo della musica e dello spettacolo più in generale. E questo, invece, è il caso dei talenti che sono appena entrati a far parte dell’edizione 19 dello show di Maria De Filippi. La nostra attenzione, come immaginiamo anche quella di tante altre persone, è caduta sui due ‘capitani’ delle squadre di Amici. O, forse, faremmo meglio a definirle ‘capitane’. Insomma, la definizione conta poco in casi come questi. Quest’anno, sembra che più di tutti gli altri anni, la scuola della De Filippi abbia fatto centro: Nyv e Gaia sono due bombe di energia, talento, ritmo, armonia.

Nyv e Gaia di Amici: quando nascono le stelle

Chissà come nasce una stella. Da dove, da cosa, quando, in quale preciso momento. D’altronde, chi può mai dire di aver visto nascere una stella? Ebbene, ad Amici ne sono già nate due e non tutti, probabilmente, se ne sono ancora accorti. Le stelle nascono così, forse, un po’ in sordina. Il cielo è immenso ed è difficile, talvolta, soffermarsi su una, due, tre stelle in particolare. Eppure, quello che è successo ad Amici nei giorni scorsi si può identificare proprio con la nascita di due stelle. Nyv e Gaia sono come predestinate. Sin dalla prima prova, quella in cui si doveva decidere se farle entrare nella scuola o meno, hanno sprigionato un’energia immensa. Fuori dal normale. Ecco, quella era l’energia delle stelle. Una carica sensazionale che veniva fuori, poco a poco, sempre più, col ritmo, i colpi di scena, il coinvolgimento, la musicalità delle loro note.

Avete fatto caso a quello che è successo durante la loro esibizione?

I professori sorridevano. I ragazzi seduti a terra che ancora non sapevano quale dovesse essere il loro destino, ballavano, si muovevano al ritmo della loro musica, cantavano le note delle loro canzoni che avevano ascoltato probabilmente nei giorni precedenti durante le prime audizioni. Rudy sorrideva quando guardava i balletti di Gaia. Stash estasiato dalla tonalità di Nyv. Forse, è proprio vero: sono nate due stelle e il mondo era troppo distratto da non accorgersene. Scommettiamo che arriveranno entrambe in finale? Anzi, di più: scommettiamo che una delle due vincerà Amici 19?