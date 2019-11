Anna Tatangelo poco fa ha risposto ad una serie di domande su Instagram ed ha fatto un piccolo annuncio: “Vi sorprenderò”

Anna Tatangelo oggi pomeriggio ha deciso di ammazzare il tempo rispondendo ad una serie di domande poste dai suoi seguaci su Instagram. La cantante, originaria di Sora, è molto seguita sul popolare social network: conta circa un milione e mezzo di followers e le sue foto sono piene, zeppe di like. Le più ‘cliccate’, ovviamente, sono quelle sensuali. Di recente la compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato una foto sotto la doccia, facendo impazzire i suoi seguaci. La sessione di domande odierna ha riservato anche un piccolo annuncio per tutti i fan della cantante. Di seguito vi sveliamo di cosa stiamo parlando.

Anna Tatangelo, l’annuncio su Instagram

Quest’oggi la Tatangelo ha dedicato alcuni minuti ai suoi fan di Instagram. La cantante ha risposto ad alcune domande. Tra queste vi era una sul look. Un fan ha chiesto: “A quanto il prossimo cambio look?” e la Tatangelo ha risposto facendo un annuncio molto importante: “Album nuovo, Tatangelo nuovo. Sapete che amo tantissimo giocare con i look e anche questa volta vi sorprenderò“. I fan della cantante di Sora, dunque, dovranno attendere l’uscita del nuovo album per scoprire una nuova versione della Ragazzi di periferia. Probabilmente la compagna di D’Alessio apporterà qualche modifica ai suoi capelli, ma al momento ci risulta impossibile capire quale sarà tale stravolgimento.

Anna Tatangelo ha risposto anche ad una domanda sulla violenza sulle donne, dichiarando: “Un uomo che picca una donna non è un uomo. È una me**a“. Un altro annuncio della Tatangelo è stato il seguente: “Nel mese di dicembre vorrei andare o a Berlino o a Parigi“. La Tatangelo andrà insieme al compagno Gigi D’Alessio? Il cantante sarà presto impegnato con il nuovo programma condotto insieme a Vanessa Incontrada.