Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 novembre: scoop e segnalazione clamorosa da parte di Armando.

Torna come sempre una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 25 novembre, scatta il solito momento dedicato al Trono Over che vedrà al centro dello studio Armando, Gemma, Juan Luis, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tutto non si potrà vedere oggi, ma sicuramente grazie alle anticipazioni possiamo sapere qualcosa di più a riguardo.

Anticipazioni Ida e Riccardo oggi, 25 novembre Uomini e Donne

Le anticipazioni del Trono Over di oggi, 25 novembre, raccontano di una puntata piuttosto impegnativa. Ci si concentrerà molto su Ida e Riccardo. I due, ormai ne parliamo da tempo, hanno deciso di riprovare a stare insieme ma le cose non vanno mai bene. Per un motivo o per l’altro i due litigano, urlano, si rinfacciano cose del passato. Insomma. È un continuo darsi addosso che, veramente, si potrebbe evitare. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne sono così arrivati ad una sorta di bivio. Continuare a stare insieme così, sembra praticamente una follia. I due riusciranno a metter da parte rabbia e rancore oppure no?

Uomini e Donne: Armando “Siamo stati a letto insieme”

A tenere banco però, soprattutto nei prossimi giorni probabilmente, sarà Armando Incarnato con Veronica. I due proseguono la loro conoscenza, ma non mancano le difficoltà. A detta di lui, infatti, la ragazza non si lascia molto andare. Ma come sempre, invece di concentrarsi solo sulla sua storia, Armando ha da dire qualcosa in merito a Valentina F. Secondo quanto hanno scoperto i membri del team de IlVicoloDelleNews, infatti, ci sarebbe uno scoop. Armando avrebbe visto Valentina baciarsi con Simone fuori dagli studi. I due chiamati in causa negano e, ovviamente, scoppia la bagarre. Ma non finisce qui, Armando dichiererà che lui e Valentina hanno trascorso una notte insieme. La donna nega e chiede di chiamare l’albergo per verificare la carta d’identità: “Tu non l’hai consegnata, allora guardiamo le telecamere di sicurezza”. Secondo incarnato la donna infatti sarebbe stata tutta la notte con lui, salvo poi fuggire al mattino presto.