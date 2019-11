Belen Rodriguez ‘poco’ coperta dall’asciugamano: “Oh mamma la farfallina!”, ecco cos’è successo alla bella argentina, che ha mostrato qualcosa di ‘troppo’ ai fan.

Belen Rodriguez è sempre bellissima, c’è poco da dire. La showgirl argentina è super attiva sui social, dove condivide ogni momento della sua vita quotidiana, da quelli lavorativi a quelli ‘privati’, con il marito Stefano De MArtino e il loro piccolo Santiago. La bella argentina infiamma quotidianamente Instagram anche con le sue immagini da urlo, che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato e la sua incredibile sensualità. Poco fa Belen ha pubblicato alcune storie in cui si prepara per lavorare, mostrandosi davvero ‘poco’ coperta da un asciugamano. L’argentina non indossa il reggiseno e lascia intravedere davvero ‘troppo’: “Oh mamma, la farfallina”, scrive. Ecco le immagini mozzafiato.

Belen Rodriguez mozzafiato su Instagram: ‘poco’ coperta dall’asciugamano, “Oh mamma, la farfallina”

Belen Rodriguez ha incantato i suoi followers pochi minuti fa, pubblicando delle storie davvero irresistibili su Instagram. La bella argentina è andata a Roma per motivi di lavoro e si prepara a registrare. Prima, però, si mostra ai fan coperta solo da un asciugamano, che tra l’altro non riesce a celare proprio tutto. Nel video, infatti, si capisce chiaramente che Belen è senza reggiseno, e le sue gambe da urlo escono dal telo, facendo impazzire tutti quelli che guardano, compresi due assistenti che scherzano con lei, fingendo di spiarla con ammirazione.

Ma non è tutto. Belen si lascia andare a un’esclamazione: ‘Oh mamma, la farfallina’, scrive nella didascalia del video successivo. Ma se tutti sperano di intravedere il famosissimo tatuaggio dell’argentina posizionato nell’inguine, in un punto quasi ‘proibito’, rimarranno delusi. Belen si riferisce, infatti, al filtro utilizzato nelle storie, che le riempie il viso appunto di farfalline. Ciò non toglie, però, che la bella argentina è super sensuale, e i video che pubblica fanno volare la fantasia dei suoi tantissimi fan.